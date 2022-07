Ngày 23-7, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Vương Văn Hồng (36 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vinh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 5 người khác cùng trú Nghệ An để làm rõ hành vi liên quan.



Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan chức năng, Hồng là chủ cửa hàng mua bán chó ở chợ Vinh. Ông ta thuê 5 người có tiền án, tiền sự đi trộm cắp chó, mèo.

Vào 18 giờ hàng ngày, nhóm nghi phạm đến nhà Hồng thay quần áo, lấy súng kích điện, bao bì, bả chó. Nhóm này sau đó chia nhau chạy xe máy lắp biển số giả đi dọc các tuyến đường liên xã ở TP Vinh, huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên (Nghệ An) và tỉnh Hà Tĩnh để trộm chó.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến ổ nhóm trộm chó - Ảnh: Công an cung cấp

Khi bắt được số chó nhất định, Hồng thuê Đoàn Chí Linh (36 tuổi, trú phường Vinh Tân) lái xe tải đến mua lại với giá 50.000 đồng/kg.

Mỗi chuyến, Linh nhận tiền công vận chuyển tang vật trộm cắp từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Xe ôtô dùng để vận chuyển chó bắt trộm - Ảnh: Công an cung cấp

Công an cáo buộc mỗi đêm nhóm của Hồng trộm gần 100 con chó. Nếu bị người dân phát hiện, nhóm trộm chó dùng xịt hơi cay, ớt bột, súng cao su chống trả.

Rạng sáng 20-7, nhóm trộm chó bị công an phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở những người liên quan, lực lượng chức năng thu hơn 70 con chó sống và đông lạnh với tổng trọng lượng 900 kg; 15 con mèo, 1 ôtô tải, súng bắn cồn cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Hồng khai số chó sau khi được thu gom sẽ bán lại cho đầu nậu ở tỉnh Thanh Hóa và các cửa hàng bán thịt chó ở TP Vinh, huyện Nghi Lộc.

Những con chó tang vật của các vụ trộm - Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an thông báo cho người dân ai có chó, mèo bị mất ở các địa bàn TP Vinh và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và tỉnh Hà Tĩnh thì đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để cung cấp thông tin, nhận lại tài sản.