Tòa lại trả hồ sơ vụ 2 luật sư khởi kiện tập đoàn Apple

13/07/2018 18:22

Ngày 13-7, TAND TP HCM đã có thông báo trả lại đơn của 3 nguyên đơn là các luật sư khởi kiện đối với bị đơn là Tập đoàn Apple (Apple Inc), vì tập đoàn này cố tình làm chậm các dòng điện thoại Iphone.

Lý do tòa đưa ra là người khởi kiện chưa cung cấp chứng cứ chứng minh bản thân là người dùng điện thoại iPhone có lỗi của Apple Inc. Đồng thời, nguyên đơn chưa chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị xâm phạm khi dùng điện thoại iphone. Do đó, tòa cho rằng các nguyên đơn chưa thuộc trường hợp được quyền khởi kiện.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết ông sẽ quyết tâm khởi kiện đến cùng và bổ sung các hồ sơ giấy tờ, đồ vật để đáp ứng yêu cầu của tòa.

Ông Hùng cho rằng bản thân là người tiêu dùng có sử dụng điện thoại iPhone mắc lỗi của Apple Inc. Theo luật sư Hùng, ông không chỉ khởi kiện cho quyền lợi của mình mà còn yêu cầu tập đoàn này chịu trách nhiệm cho toàn thể người dùng tại Việt Nam.



Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và thông báo trả lạI đơn khởi kiện lần 2 của TAND TP HCM.

Đây là lần thứ 2 tòa trả hồ sơ cho nguyên đơn trong quá trình vụ kiện kéo dài hơn nửa năm. Trước đó, lần thứ nhất TAND TP HCM đã quyết định không thụ lý vì nguyên đơn không sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện theo yêu cầu của tòa theo hạn định.

Sau đó, các nguyên đơn khiếu nại và tòa đã hướng dẫn các nguyên đơn nộp lại đơn khởi kiện lần thứ 2. Cụ thể, ngày 23-5-2018, ông Đồng Thế Mạnh với tư cách người khởi kiện, đồng thời đại diện ủy quyền cho 2 luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Mạnh Tùng (đều thuộc đoàn luật sư TP Hà Nội) tiếp tục khởi kiện Apple Inc.

Họ yêu cầu tập đoàn này đưa ra giải pháp khắc phục và chấm dứt việc gây thiệt hại cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm điện thoại iphone tại Việt Nam. Đồng thời, các nguyên đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những khuyết tật về kỹ thuật khi điện thoại iPhone được cập nhật hệ điều hành mới.

Sau khi nhận lại hồ sơ, tòa đã yêu cầu 3 nguyên đơn cung cấp chứng cứ chứng minh bản thân là người tiêu dùng sản phẩm điện thoại iphone do Apple Inc sản xuất. Tòa án cũng yêu cầu các luật sư phải xác định số tiền yêu cầu bồi thường trong vụ kiện này.

Ngoài ra, các luật sư cũng lập 1 trang wed để kêu gọi người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bị lỗi của Apple đăng ký tham gia vụ kiện. Hiện trên trang web này đã có khoảng 4.800 người đăng ký tham gia.

Khởi kiện Apple Inc Ngày 10-1, 2 luật sư Nguyễn Ngọc Hùng và Trần Mạnh Tùng đã gửi hồ sơ dày hơn 600 trang đến TAND TP HCM để khởi kiện Apple về việc hãng công nghệ này làm chậm tốc độ các điện thoại iPhone đời cũ, ảnh hưởng quyền lợi khách tại Việt Nam. Theo các nguyên đơn, Apple phát tán hệ điều hành mới buộc người tiêu dùng phải đưa ra lựa chọn: phải thay pin mới hoặc phải mua điện thoại mới. Điều này dẫn đến hệ quả giá trị tài sản (là điện thoại) của người tiêu dùng bị giảm xuống, đưa đến các thiệt hại khác về kinh tế.

Phía nguyên đơn yêu cầu Apple đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục hậu quả, bồi thường và ngăn chặn thiệt hại cho người dùng khi cập nhật các phần mềm mới dành cho sản phẩm điện thoại iPhone đã phân phối ở Việt Nam.









Quốc Chiến