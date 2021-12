Giai đoạn từ năm 2008-2011, ông Nguyễn Thành Tài giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM, được phân công phụ trách lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, đầu tư xây dựng, quản lý nhà.

Lô đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1) có tổng diện tích 4.896 m2, là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Ông Nguyễn Thành Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, chấp nhận theo đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà, Sở Tài nguyên- Môi trường TP HCM trái với các quy định của pháp luật.

Cụ thể, chấp thuận đề xuất của Công ty Quản lý kinh doanh nhà cho thành lập pháp nhân mới để đầu tư dự án.

Chấp nhận cho Công ty Hoa Tháng Năm được tham gia 30% vốn góp tại dự án, không thẩm định kinh nghiệm, năng lực tài chính, bản chất là chuyển dịch tài sản đang thuộc quyền quản lý khu đất từ nhà nước sang doanh nghiệp tư nhân.

Bộ Công an cho biết tại thời điểm khởi tố vụ án - ngày 7-12-2018, hậu quả, thiệt hại và thất thoát, lãng phí do hành vi phạm tội của các bị can gây ra được xác định tối thiểu là 2.047 tỉ đồng.