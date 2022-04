Ngày 18-4, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết lực lượng công an huyện vừa triển khai vây bắt Nguyễn Văn Luận (SN 1993; trú tại thôn 2, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch).



Nguyễn Văn Luận cùng hung khí tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Luận là đối tượng đang bị truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch theo quyết định ngày 28-4-2021 về tội trộm cắp tài sản.

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 18-4, qua nắm tình hình, xác định đối tượng truy nã Nguyễn Văn Luận đang có mặt tại nhà ở thôn 2, xã Hạ Trạch, công an xã này phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Bố Trạch cùng công an các địa phương lân cận đã triển khai lực lượng vây bắt đối tượng.

Khi lực lượng công an tiếp cận, đối tượng đã dùng dao kề cổ của mình cố thủ trong nhà. Sau hơn 3 giờ công an liên tục thuyết phục, đối tượng Luận đã chịu buông hung khí đầu hàng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã ra quyết định tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.