TP HCM: Bắt kẻ chở ma tuý đá có súng

06/02/2019 10:25

Ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc Dũng (SN 1994, ngụ quận 10, TP HCM) do có hành vi vận chuyển ma tuý đá và tàng trữ súng, đạn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4-2, tại ngã tư Phan Chu Trinh-Vũ Tùng (phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM), Tổ Công tác 363 thuộc Công an quận Bình Thạnh phát hiện Nguyễn Quốc Dũng chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Tang vật Tổ 363 Công an quận Bình Thạnh tạm thu



Qua kiểm tra, Tổ Công tác 363 tạm thu một khẩu súng Rulo cùng 21 viên đạn cao su, trong đó có 6 viên lắp sẵn và 15 viên bên ngoài cùng giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự do Cục Quản lý về Trật tự xã hội - Bộ Công an cấp cho một công ty ở Đà Nẵng và Giấy hướng dẫn sử dụng có đóng dấu treo của Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng - Nhà máy Z113.

Ma tuý đá và đạn cao su công an tạm thu



Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 gói ma tuý đá.

Được biết, Nguyễn Quốc Dũng từng có 1 tiền án về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Hiện Công an quận Bình Thạnh đang mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Dũng