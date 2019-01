Tổ Công tác 363 tạm giữ hàng loạt "anh, chị" hoạt động tín dụng đen

10/01/2019 17:19

Ngày 10-1, Công an TP HCM cho biết sau 12 ngày ra mắt, Tổ Công tác 363 đã phát hiện, kiểm tra và xử lý 28 vụ việc với 54 đối tượng nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Tổ Công tác 363 bắt giữ 2 người có hành vi cướp giật, 2 người trộm cắp, 21 người tàng trữ vũ khí thô sơ, 12 người gây rối trật tự công cộng, 9 người tàng trữ, sử dụng ma tuý. Đặc biệt, Tổ Công tác 363 đã tạm giữ 7 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen và xử lý 760 vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Tổ Công tác 363 trong một lần ra quân



Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong buổi ra quân vào ngày 30-12-2018, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu, Công an TP HCM nhấn mạnh diễn biến tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP HCM trong thời gian gần đây có dấu hiệu phức tạp mới, các nhóm tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng có dấu hiệu gia tăng.

Công an TP ghi nhận một số băng nhóm hoạt động phạm tội cướp, cướp giật, trộm cắp chuyên nghiệp gây án trong một thời gian dài, trên nhiều địa bàn nhưng chậm phát hiện, bắt giữ.

Bên cạnh đó, theo Công an TP, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe từng đoàn, gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân. Từ những yêu cầu cấp thiết này, Ban Giám đốc Công an TP đã thành lập Tổ Công tác 363 để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, tạo sự an tâm cho người dân, người nước ngoài sinh sống, làm việc, du lịch tại TP HCM.

Phạm Dũng