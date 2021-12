Ngày 8-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã bắt được Nguyễn Minh Ti (SN 1991, quê Tiền Giang) do có hành vi giết người và cướp tài sản.



Nạn nhân là chị N.T.O (SN 1986, quê Kiên Giang), bị phát hiện thiệt mạng tại quán cà phê của mình ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM hôm 6-12.

Công an lấy lời khai Nguyễn Minh Ti

Sau khi bị bắt, Nguyễn Minh Ti khai đã đến quán trên để uống "cà phê kích dục". Thấy O. đeo nhiều vàng nên Ti lấy dao trong túi ra khống chế chị để cướp tài sản. Chị O. chống cự thì bị Ti đâm tử vong.

Ti lấy hết vòng vàng rồi bỏ trốn về Long An, bán tài sản được gần 8 triệu đồng để mua card chơi game và mướn khách sạn trốn.

Được sự phối hợp của Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Long An, các trinh sát Công an TP HCM đã bắt được Ti tại thị trấn Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Bước đầu, Ti khai nhận một mình thực hiện toàn bộ vụ việc nêu trên.