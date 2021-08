Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 26-8, ông P.T.A.T, (35 tuổi, tạm trú quận 10), nhân viên giao hàng của 1 công ty dược phẩm tại quận Bình Tân, điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát ở ngã 3 đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Sơn (phường 15, quận 10) thì bị tổ công tác kiểm tra hành chính yêu cầu dừng lại. Lúc này, ông P.T.A.T xuất trình mẫu giấy đi đường (bản scan) do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM cấp.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Qua kiểm tra, công an phát hiện ông P.T.A.T sử dụng giấy đi đường giả nên lập biên bản và mời về trụ sở công an làm việc.

Tại đây, ông P.T.A.T khai khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, ông được T.M.Đ (25 tuổi, ngụ quận 6) là nhân viên Công ty T.H, gọi đi giao hàng từ quận 10 đến các nhà thuốc trên địa bàn quận Bình Tân, Phú Nhuận, Gò Vấp... Ông P.T.A.T nói không có giấy đi đường thì Đ. gọi cho ông L.T (56 tuổi, ngụ quận 1 - bạn kinh doanh thuốc, dược phẩm) nhờ xin giấy đi đường mẫu mới, theo mẫu do công an cấp.

Sau đó, Đ. điện cho ông P.T.A.T đến gặp L.T trên đường Cô Giang, quận 1 để nhận giấy đi đường. Ông P.T.A.T nhận được giấy liền ghi thông tin cá nhân, nơi làm việc vào rồi đi giao hàng. Sau khi đã giao hàng thành công 2 đơn thuốc tại quận Phú Nhuận và Tân Bình, trên đường về kho hàng để tiếp tục lấy thuốc đi giao thì ông P.T.A.T bị kiểm tra, phát hiện giấy đi đường có dấu hiệu làm giả. Ông P.T.A.T nói không biết giấy đi đường trên là giả.

Từ lời khai của ông P.T.A.T, Công an quận 10 mời T.M.Đ và L.T đến trụ sở làm việc. Khai với công an, L.T, khẳng định mẫu giấy đi đường trên xin từ bà L.T.N.L (37 tuổi, ngụ quận 8) với mục đích tham gia giao thông nhưng khi Đ. xin nên đã đưa.

Làm việc với công an, bà L.T.N.L nói được 1 người tên N.H.T.N làm chung công ty, tải mẫu giấy đi đường mới làm giả lên nhóm Zalo nội bộ công ty. Do L.T hỏi xin nên bà L.T.N.L ra tiệm photocopy in 10 bản với giá 90.000 đồng, đưa cho L.T. một tờ.

Công an đã thu giữ 10 tờ giấy đi đường bị làm giả này, 4 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật để phục vụ điều tra.