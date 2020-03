Chiều 3-3, sau gần một tuần xét xử và nghị án, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hòa (SN 1971, ngụ quận 10, TP HCM; làm nghề chạy xe ôm) 9 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Tổng hợp với bản án trước đó, tòa án buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù.

Liên quan đến vụ án, vợ bị cáo Hòa là Đào Thị Thu Hồng (SN 1977) cũng bị phạt 3 năm tù nhưng hưởng án treo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Chưa kịp tẩu tán chiếc điện thoại "độc" thì đôi vợ chồng đã sa lưới pháp luật



Theo cáo trạng, sáng 22-3-2019, Hòa chạy xe máy đến khu vực chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP HCM). Trước khi đến đây, Hòa mua sẵn cây nhíp dài với mục đích gắp trộm tiền trong thùng công đức ở chùa Vĩnh Nghiêm. Khi đến thùng công đức đặt trong khu chính điện, dưới chân cột đá, Hòa nhìn thấy túi da màu nâu của ông P.V.T. đặt đó, không có người trông coi. Tức khắc, Hòa lén lút "nẫng" túi da, giấu vào trong áo đang mặc. Sau đó, Hòa đi nhanh ra ngoài, lấy xe máy chạy về. Nạn nhân khi phát hiện mất của đã đến công an trình báo.

Do túi da có khóa mã số nên Hòa lấy dao lam rạch túi ra và thấy bên trong có 4,8 triệu đồng tiền Việt, 10.000 Yên Nhật, điện thoại di động Vertu màu vàng (trị giá hơn 484 triệu đồng). Hòa hí hửng đi đón và đưa tài sản cho vợ. Sau đó, vợ chồng Hòa đến tiệm vàng bán ngoại tệ lấy tiền tiêu xài cá nhân. Chưa kịp tẩu tán điện thoại Vertu thì Hòa đã bị công an bắt giữ tại nhà ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP HCM). Đào Thị Thu Hồng không thoát khỏi liên can khi biết chồng trộm cắp nhưng bao che, cùng chồng tiêu thụ tài sản. Theo kết quả điều tra, tổng số tài sản người đàn ông hành nghề chạy xe ôm này trộm về có giá trị khoảng 500 triệu đồng.



Khi phạm tội, Hòa là đối tượng có "thành tích" trộm cắp đang chờ quyết định thi hành án. Tuy nhiên, khi túng tiền tiêu xài, Hòa lại "ngựa quen đường cũ".