Ngày 5-10, tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Hữu Toàn (SN 1958, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an - Ảnh công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24-9, 2 tài xế xe ôm là ông Nguyễn Hữu Toàn (SN 1958, trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh) và ông Nguyễn Hồng C. (SN 1958, trú tại khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh) đang đón khách trước cửa nhà số 79, đường Phan Bội Châu, phường Quán Bàu, TP Vinh thì xảy ra mâu thuẫn do việc tranh giành khách.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, sau khi ông Nguyễn Hữu Toàn chở khách quay về trước cửa nhà số 79, đường Phan Bội Châu liền bị ông C. cùng con rể là Phan Công Chung (SN 1986; trú tại khối Tân Tiến, phường Lê Mao, TP Vinh) hành hung làm ông Toàn bị chảy máu mũi.

Bị đánh đau, ông Toàn về nhà rửa vết thương rồi gọi thêm người quay lại tìm ông C. để "trả thù". Khi phát hiện ông C. đang đứng một mình, Toàn lao vào dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu của ông C khiến người đàn ông này bị choáng và ngã xuống.

Sau đó, khi ông C. đã được mọi người dìu vào ki ốt bán vật liệu xây dựng gần ngồi thì Toàn tiếp tục lao vào túm cổ áo và dùng tay đánh vào mặt của ông C..



Ông C. bị thương nặng được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đến khoảng 2 giờ ngày 26-9, ông C tử vong.

Được biết, Nguyễn Hữu Toàn và ông C., là hai người bạn, cũng làm nghề xe ôm với nhau nhiều năm.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.