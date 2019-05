Triệu tập cô gái tung tin thất thiệt về thiếu úy hình sự vụ sát hại nữ sinh ở Điện Biên

09/05/2019 06:00

Ngày 8-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Trần Thị Huyền Trang (SN 1992, trú tại xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để làm rõ hành vi đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật vụ nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà ở Điện Biên trên mạng xã hội Facebook.



Trần Thị Huyền Trang tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 8-5, Trần Thị Huyền Trang sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản facebook của mình có tên là "Trần Huyền Trang" thì thấy bài viết của một người khác có nội dung: "Công an tỉnh Điện Biên bắt tạm giam Thiếu úy công an hình sự tỉnh Thái Nguyên để điều tra kẻ chủ mưu trong vụ án bắt cóc và sát hại nữ sinh giao gà gây chấn động Điện Biên chiều 30 tết…".

Trang sao chép toàn bộ nội dung bài viết và đăng công khai trên trang facebook cá nhân. Theo Trang trình bày, mục đích để thu hút nhiều người xem, tạo điều kiện thuận lợi cho Trang bán hàng online.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, qua xác minh xác định, vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà tại tỉnh Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên không bắt tạm giam đối tượng nào là cán bộ của Công an tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra, Công an tỉnh Thái Nguyên không có cán bộ nào có tên N.H.A. như bài viết trên trang facebook của Trần Thị Huyền Trang.

Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Ng. Hưởng