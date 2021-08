Sáng 29-8, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quách Long Hải (40 tuổi, trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và Phùng Bá Sinh (38 tuổi trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Cơ quan công an khởi tố 2 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu năm 2021, Hải từ tỉnh Đồng Nai lên Đắk Lắk làm thuê. Thời gian gần đây, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Hải thất nghiệp.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng (nghiện ma túy 6 năm nay) nên Hải đi trộm cắp tài sản. Hàng ngày, đối tượng Hải đi bộ trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột, khi thấy nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ từ tháng 6-2021 đến nay, Hải đã trộm cắp 6 chiếc xe máy của người dân trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Đối tượng Quách Long Hải (mặc áo trắng) trộm cắp 6 chiếc xe máy giữa dịch bệnh

Mặc dù biết là xe trộm cắp, nhưng đối tượng Sinh vẫn mua 1 chiếc xe của Hải với giá 3,5 triệu đồng (theo định giá là 25,2 triệu đồng). Sau đó, Sinh lên mạng xã hội đặt mua 1 biển số giả để sử dụng.

Hiện Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột đã truy thu được 5 chiếc xe máy để trả lại cho các bị hại và tiếp tục mở rộng điều tra.