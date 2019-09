Trưa 6-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Tường (52 tuổi; ngụ quận 8, TP HCM), Võ Xuân Thái (26 tuổi; ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) và Lâm Mạnh Tốt (29 tuổi; ngụ xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thái và Tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Theo cơ quan công an, khoảng 21 giờ ngày 3-9, hai đối tượng Thái và Tượng đến khu vực để xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu với ý định trộm cắp tài sản. Lúc này, cả 2 phát hiện một xe máy không ai trông coi, lại đậu ở khu vực khuất camera an ninh nên liền bẻ khóa, lấy trộm xe nhưng bị người dân phát hiện, bắt giữ và giao cho cơ quan công an.

Đối tượng Tốt cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Trọng Nguyễn)

Còn đối tượng Tốt cũng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản nhưng là một chiếc xe ô tô.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 4-9, Tốt nhìn thấy một xe ô tô đang đậu trước một quán cà phê (trên địa bàn phường 1, TP Bạc Liêu), chìa khóa còn cắm trong xe nên Tốt điều khiển xe tẩu thoát. Qua tin báo của người bị hại, lực lượng Công an TP Bạc Liêu nhanh chóng điều tra, xác minh. Đến 23 giờ cùng ngày thì bắt được Tốt khi đối tượng này đang điều khiển xe về hướng tỉnh Sóc Trăng để tiêu thụ.

Tốt từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và mới chấp hành xong án tù vào cuối năm 2018.