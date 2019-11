Chiều 13-11, TAND TP HCM kết thúc xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quân (nguyên Kế toán trưởng, Công ty Xuất nhập khẩu (XNK) ngành in) 3 năm tù giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong vụ án, HĐXX đưa ra hình phạt 3 năm tù treo cùng về tội danh trên đối với hai bị cáo khác, gồm: Phương Đình Chiến (nguyên giám đốc công ty), Nguyễn Thị Thu Vân (nguyên kế toán, Công ty XNK ngành in chi nhánh TP).

Ngoài ra, bị cáo Phan Thị Ngọc Diệp (nguyên thủ quỹ tại chi nhánh TP) lãnh 3 năm tù treo về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".



Theo cáo trạng, Công ty XNK ngành in là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch). Chi nhánh công ty tại TP HCM hoạt động hạch toán nội bộ theo hình thức báo sổ. Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động kinh doanh, chi nhánh phải báo cáo mọi hoạt động kinh doanh. Nếu muốn thực hiện những hoạt động này, chi nhánh cần sự đồng ý từ giám đốc công ty.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Tuy nhiên, Phương Đình Chiến lại ký giấy ủy quyền, giao ông Nguyễn Khắc Sơn (trưởng chi nhánh TP) tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế mua bán giấy in các loại cũng như vay vốn tại ngân hàng.

Lợi dụng việc ủy quyền này, từ năm 1999-2004, Nguyễn Khắc Sơn tự ký và thực hiện nhiều hợp đồng mua bán giấy in các loại với các đơn vị kinh tế. Với động cơ chiếm đoạt tiền nhà nước, sau khi nhận thanh toán tiền từ đối tác, Nguyễn Khắc Sơn chỉ đạo Phan Thị Ngọc Diệp lập phiếu thu ghi số tiền thu ít hơn số tiền thực nhận thanh toán. Số tiền còn lại, Diệp đưa lại Nguyễn Khắc Sơn sử dụng cá nhân.

HĐXX xác định Nguyễn Khắc Sơn chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.Trong thời gian đứng đầu chi nhánh TP, Nguyễn Khắc Sơn còn lợi dụng tư cách pháp nhân 3 công ty TNHH khác để ký hợp đồng mua bán giấy in. Thực tế, Sơn dùng 3 công ty tư nhân nói trên phục vụ việc vay thế chấp tại ngân hàng nhằm kiếm tiền bù đắp vào số tiền Sơn đã "bỏ túi" trước đó.

Đối với Phương Đình Chiến và Nguyễn Văn Quân, HĐXX nhận định hai bị cáo không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong việc kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nguyên tắc kế toán và phương án kinh doanh. Hai bị cáo không tiến hành đối chiếu chứng từ, kiểm tra sổ sách kế toán dẫn đến hậu quả Công ty XNK ngành in thiệt hại gần 68,5 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Phan Thị Ngọc Diệp lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng khống hoặc bản đối chiếu công nợ không đúng thực tế, để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền thu được sau bán hàng, không lập chứng từ ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc kế toán.

Còn Vân không hề biết hoạt động kinh doanh tại chi nhánh nhưng vẫn ký chứng từ theo chỉ đạo từ Sơn. Sai phạm của bị cáo Vân khiến doanh nghiệp không thể kiểm soát doanh thu, công nợ. Tổng cộng, Công ty XNK ngành in bị thất thoát gần 68,5 tỉ đồng.

Ngày 10-11-2004, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Sơn về tội "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Sau đó, công an khởi tố thêm Diệp, Chiến, Quân và Vân. Tháng 5-2004, Nguyễn Khắc Sơn trốn sang Mỹ, đến nay chưa rõ tung tích.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kê biên đối với nhiều bất động sản, thu giữ hơn 500 triệu đồng của 3 cơ sở và doanh nghiệp tư nhân liên quan đến vụ án. Riêng đối với Nguyễn Khắc Sơn, tài liệu điều tra xác định trước khi bỏ trốn, Sơn đã tẩu tán toàn bộ tài sản nên không có cơ sở tiến hành kê biên thu hồi.