Trưởng phòng TN-MT cấp đất công trái phép cho vợ chủ tịch huyện

22/02/2019 08:05

Tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông ngày 22-2 cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 cán bộ công tác tại huyện Tuy Đức để điều tra về hành vi vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.



Khu đất công được hợp thức hóa hồ sơ cấp cho bà Trương Thị Thoại. Ảnh B.N.

Bốn cán bộ bị khởi tố gồm các ông: Nguyễn Ngọc Kha (nguyên Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, nguyên Trưởng phòng TN-MT, Nguyễn Hữu Sơn (cán bộ Phòng TN-MT huyện Tuy Đức), Trần Trọng Đại (Phó chủ tịch UBND xã Đắk Búk So, nguyên cán bộ địa chính xã Đắk R’tíh) và Nguyễn Thành Tuân (Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, nguyên Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện).

Bốn cán bộ trên bị khởi tố để làm rõ hành vi xác nhận hồ sơ để cấp sổ đỏ diện tích 15 ha đất thuê của Nhà nước tại xã Đắk R’tíh cho bà Trương Thị Thoại (vợ ông Trần Đình Mạnh, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức, hiện làm Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông).

Trước đó, ngày 19-1, VKSND tỉnh Đắk Nông cũng phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thành Trí (Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT, kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Đức) và Nguyễn Thành An (cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tuy Đức) để điều tra về cùng hành vi nói trên. Ngoài bị khởi tố do liên quan đến khu đất nói trên, ông Trí cũng bị khởi tố để làm rõ hành vi tham mưu cho lãnh đạo huyện xẻ đất quốc phòng tại khu vực sân bay Bù Boong (xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) cho hàng loạt người nhà của nhiều cán bộ huyện này.

C. Nguyên