Ngày 17-5, Công an TP Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Điệp (SN 1981, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) và Hoàng Đức Tài (SN 1983, quê Ninh Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo công an, khoảng 1 giờ 30 rạng sáng 27-4, chị N.T.N. (SN 1983, ngụ TP Thủ Đức) thức dậy đi vệ sinh thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà nên hô hoán. Chồng chị N. là anh N.Q.T. (SN 1981) bật dậy thì thấy bóng người trong phòng bỏ chạy ra ban công liền lao theo.

Chị N. chạy ra ban công nhìn xuống đường thì chỉ còn thấy bóng tên trộm, còn chồng của chị bị thương nằm gục. Người vợ kêu cứu rồi cùng người dân đưa anh T. vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương ở vùng cổ quá nặng nên anh T. tử vong sau đó.

Tiếp nhận thông tin, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an TP HCM lập tức vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm tử thi, công an nhận định cái chết của anh T. do đa chấn thương, nghi nạn nhân rơi từ lầu xuống đất.

Trích xuất hệ thống camera ở các tuyến đường, công an xác định rạng sáng 27-4 có 2 thanh niên điều khiển xe máy xuất hiện trong khu vực gần nhà chị N. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng tìm ra nghi phạm.

Đến chiều 29-4, lực lượng công an vây ráp một phòng trọ trên địa bàn huyện Bình Chánh, khống chế Nguyễn Văn Điệp và Hoàng Đức Tài. Cả 2 đối tượng này đều có tiền án, tiền sự về tội "Trộm cắp tài sản".

Hai nghi phạm bị bắt

Tại trụ sở công an, Điệp và Tài khai khoảng 0 giờ ngày 27-4, Điệp gọi điện thoại hẹn Tài ra Công viên 23/9 (quận 1) để cùng nhau đi trộm cắp tài sản. Khi đến nhà chị N., quan sát nhà không đóng cửa nên Điệp bảo Tài ở bên ngoài chờ rồi leo lên ban công đột nhập vào bên trong.



Điệp dùng đèn pin điện thoại rọi để lục trộm tài sản nhưng bị chị N. phát hiện nên bỏ chạy ra ngoài rồi leo lên xe Tài tẩu thoát.