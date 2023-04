Ngày 14-4, tin từ Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thiên Tường Linh (38 tuổi, người địa phương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.



Bị can Nguyễn Thiên Tường Linh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2010 đến 2019, Linh là kế toán tại Công ty TNHH Xây lắp điện 4 (địa chỉ tại huyện Đông Anh). Trong quá trình làm việc, bị can thường xuyên mời gọi cán bộ, nhân viên công ty cùng người dân huyện Đông Anh đầu tư góp vốn kinh doanh hạt điều, hồ tiêu, cà phê xuất khẩu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của họ.

Để tạo niềm tin, người phụ nữ 38 tuổi xây dựng hình ảnh là người có nhiều bất động sản ở huyện Đông Anh. Bằng những thủ đoạn nêu trên, Linh đã lừa hơn 10 tỉ đồng từ các bị hại rồi bỏ trốn.

Ngày 17-2, Công an huyện Đông Anh ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thiên Tường Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản song bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24-2, Linh bị khởi tố thêm về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.