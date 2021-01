Liên quan đến vụ án ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố hai tội danh, Công an TP HCM nhận định Phạm Nhật Vinh (Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) là thành viên HĐQT Công ty SADECO.

Tương tự Nguyễn Hữu Thành là đại diện của Công ty Nguyễn Kim, đã có hành vi cùng với các thành viên HĐQT Công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Công ty SADECO ngày 2-8-2017.

Ông Phạm Nhật Vinh



Việc bán cổ phần không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty SADECO số tiền 940,401 tỉ đồng, phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.

Cơ quan điều tra đã tổ chức thi hành các Quyết định và Lệnh đối với Phạm Nhật Vinh. Tuy nhiên, Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.

Cơ quan điều tra ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Phạm Nhật Vinh và tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Phạm Nhật Vinh. Khi bắt được bị can sẽ phục hồi điều tra theo quy định.