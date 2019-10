Chiều 22-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao đối tượng trốn lệnh truy nã hơn 2 năm vào Tiền Giang làm thợ gia công đồ gỗ cho Công an tỉnh Bắc Ninh. Đó là Nguyễn Thị Hồng, 38 tuổi, ngụ xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan công an.

Theo trinh sát hình sự, chiều 21-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, giống đặc điểm nhận dạng mà Công an tỉnh Bắc Ninh đang truy nã nên tiến hành tra cứu. Sau đó, trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Hồng khi bà ta đang lẩn trốn tại khu phố Trung Lương, phường 10, TP Mỹ Tho.

Hồng khai nhận mình chính là đối tượng đang bị truy nã. Trước đó, bà ta vào Tiền Giang hành nghề gia công đồ gỗ và đóng bàn ghế.

Năm 2017, Hồng mượn của một người dân tại địa phương 500 triệu đồng nhưng không trả. Sau đó, bà ta bị Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" nhưng bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã Hồng.