Tại phiên xử sơ thẩm sáng 15-10, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Phạm Tuấn (SN 1989; ngụ thôn Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam).



Theo cáo trạng, chiều 31-1, Tuấn thấy chị T.T.L.N (SN 1998, trú cùng thôn) đi bộ vào khu vực miếu thôn Đông An nên nảy sinh ý định đen tối. Sau đó, bị cáo này đi theo cô gái tới khu vực miếu rồi khống chế, vật cô gái xuống đất giở trò đồi bại.

Phạm Tuấn bị tuyên án tử hình

Do có tiền sử bị bệnh động kinh nên chị N. lên cơn co giật, sùi bọt mép và ngất xỉu. Lo sợ cô gái tỉnh dậy sẽ nói cho mọi người biết, Tuấn đem chị N. thả xuống sông Thu Bồn. 2 ngày sau, thi thể chị N. mới được tìm thấy. Theo kết quả giám định pháp y, chị N. tử vong do ngạt nước gây suy hô hấp và suy tuần hoàn không hồi phục.

Về phần Tuấn, trước khi thả chị N. xuống sông, thanh niên này lấy 120.000 đồng trên người cô gái rồi bỏ về nhà tắm rửa, ăn cơm và đi ngủ nhưng đã nhanh chóng bị công an bắt sau đó.

Theo điều tra, trước khi xảy ra vụ án 3 ngày, Tuấn đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tài sản. Trước đó, vào năm 2016, Tuấn bị xử phạt 24 tháng tù về tội "cưỡng đoạt tài sản", 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản". Đến cuối tháng 12-2018, Tuấn vừa chấp hành xong án phạt thì tiếp tục gây án.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tử hình về tội "giết người", 7 năm tù về tội "cướp tài sản", 3 năm tù về tội "hiếp dâm", 1 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Tổng hợp 4 hình phạt là tử hình.