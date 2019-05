Tuyên án vụ 2 cháu bé bị xe khách tông chết từng gây bức xúc dư luận

17/05/2019 13:00

Sau nhiều ngày nghị án, ngày 17-5, TAND tỉnh Bình đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thái Dương, người lái xe khách gây tai nạn khiến 2 cháu bé thiệt mạng ở thị xã Dĩ An tỉnh Bình Dương vào ngày 13-2-2017.



Dương bị phạt tổng cộng 9 năm tù giam. Trong đó 8 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ" (biết xe mất thắng vẫn phóng tốc độ cao – PV) và 1 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức (sử dụng bằng lái giả - PV).

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX nêu rõ bị cáo Dương và ông Trần Thanh Giống (chủ xe khách) phải liên đới bồi thường cho các nạn nhân trong vụ án này số tiền là hơn 500 triệu đồng. Trong đó với hai bé gái bị tông chết hai người này phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là hơn 400 triệu đồng

2 cháu bé chết oan là 2 chị em ruột

Riêng vấn đề trợ lực phanh đã được thay đổi không đúng với kiểu loại của nhà sản xuất, không đảm bảo an toàn thì cả tài xế Dương, chủ xe đều không nhận trách nhiệm.

Các đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm số 6202D tại huyện Bến Lức (Long An) cũng khẳng định thực hiện kiểm định đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hệ thống phanh lúc đăng kiểm đúng như mẫu nhà sản xuất. Chính vì vậy, HĐXX kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tài xế Dương nhận 9 năm tùT

Đây là vụ án từng gây bức xúc dư luận vì ban đầu công an, VKSND thị xã Dĩ An quyết định không khởi tố vụ án và cho rằng nguyên nhân tai nạn do phanh xe khách hỏng, không phải lỗi tài xế. Sau khi báo chí vào cuộc, vụ án mới được Công an tỉnh Bình Dương rút lên khởi tố. Tài xế sau đó bị bắt giam.

Tại tòa, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương cho rằng bị cáo Dương rất ẩu, khi lái xe khách biết xe có dấu hiệu hư hỏng phanh nhưng không dừng lại kiểm tra, sửa chữa mà còn tăng tốc rồi tông hàng loạt xe ô tô và xe máy. Trong số các xe bị tông có xe máy do chị Lê Thị Kim Chung (SN 1987) cầm lái, chở theo 2 con gái là Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 2007) và Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 2015). Chị Chung bị tông dẫn đến bị thương tích 53%, 2 con gái của chị tử vong tại chỗ.

