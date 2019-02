Vào Thanh Hóa mua súng về Ninh Bình bắn đối thủ trọng thương

07/02/2019 12:36

Ngày 7-2, tin từ Công an huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Công Minh (SN 1995, ngụ thôn Dưỡng Thượng, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Giết người".

Phạm Công Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân với anh Bùi Khắc Ch. (SN 1993, ngụ phố An Lạc, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình), Minh đã vào thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) mua 1 khẩu súng côn quay và 5 viên đạn mang về nhà cất giấu.

Ngày 29-12-2018, khi anh Ch. hẹn gặp Minh tại xã Ninh Vân để nói chuyện thì Minh đã dùng khẩu súng trên bắn anh Ch. 2 phát. Rất may, do khoảng cách xa và khi thấy Minh giơ súng lên, anh Ch. đã né được nên may mắn thoát chết khi đạn chỉ trúng vào tay.

Khẩu súng Minh dùng để bắn trọng thương đối thủ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Sau khi gây án, Minh đã bỏ trốn nhưng 2 tiếng sau đã bị Công an huyện Hoa Lư bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được công an huyện này tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuấn Minh