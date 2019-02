Vì lời tri hô bắt cóc trẻ em, 1 người chết oan

23/02/2019 07:59

Chiều 22-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Hải Điền (SN 1992; ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để điều tra hành vi dùng dao đâm chết người.



Cái chết tức tưởi

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Ngọc Hải Điền, chiều 21-2, sau khi đi nhậu về, Điền ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa hóng mát. Tại đây, Điền nghe một cụ bà bán vé số khoảng 80 tuổi tri hô lớn: "Có người bắt cóc trẻ em!". Lúc này, Điền nhìn sang thì thấy anh Lê Hoài Bảo (SN 1981; quê Kiên Giang, tạm trú thị trấn Hậu Nghĩa) đang đùa giỡn với đứa con 4 tuổi ở khu cây cảnh. Mặc dù chỉ nghe người bán vé số nói có người bắt cóc trẻ em và chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, Điền đã chạy đến tách hai cha con anh Bảo ra. Anh Bảo đã cố gắng giải thích anh là cha ruột đứa bé nhưng Điền không nghe và cự cãi lớn tiếng. Tức giận, Điền chạy đến quán ăn gần đó chụp dao đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh Bảo được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh trút hơi thở cuối cùng trước khi đến bệnh viện. Sau khi gây án mạng, Điền đã đến Công an thị trấn Hậu Nghĩa (đối diện nơi xảy ra án mạng) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tang lễ của anh Lê Hoài Bảo Ảnh: HOÀNG MINH

Người nhà kể, vợ chồng anh Bảo từ Kiên Giang đến ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa thuê nhà trọ mở tiệm hớt tóc lập nghiệp. Vợ chồng anh Bảo mới khai trương tiệm cách đây khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo UBND thị trấn Hậu Nghĩa, cụ già bán vé số tung tin bắt cóc trẻ em đã gần 80 tuổi, lãng tai và tinh thần không minh mẫn. Hiện Công an tỉnh Long An tiếp tục làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến vụ án.

Hành vi côn đồ

Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định trong vụ việc này, hành vi của Nguyễn Ngọc Hải Điền rõ ràng là vi phạm pháp luật và có dấu hiệu của tội "Giết người" theo quy định tại điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

"Tuy xuất phát từ một hiểu lầm nhưng việc Điền đâm vào tim anh Bảo chỉ vì nghi nạn nhân bắt cóc trẻ em không phải là biểu hiện nghĩa cử cao đẹp, muốn ngăn chặn khi thấy chuyện bất bình mà đơn thuần là do tâm lý bị kích động. Điều này thể hiện thói côn đồ, hung hãn và coi thường pháp luật, bởi không ai có thể mượn cớ chống lại cái xấu mà tùy tiện hành động. Việc Điền say xỉn, không làm chủ bản thân, mất bình tĩnh đã gây ra án mạng nghiêm trọng một cách vô lý và phải bị nghiêm trị" - luật sư Toàn phân tích.

Vậy người bán vé số đã tri hô "bắt cóc trẻ em" có phải chịu trách nhiệm gì trong vụ việc này không? Theo quy định tại điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015, người phạm tội vu khống phải có hành vi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, trong đó việc biết rõ điều mình loan truyền là sai sự thật là dấu hiệu bắt buộc. Trong trường hợp này, người bán vé số khi tri hô có thể không biết anh Bảo là cha cháu bé nên có thể không bị truy tố về tội này. Tuy vậy, hành vi trên có thể xem là hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100.000-300.000 đồng (điểm a khoản 1 điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP).

Ngoài ra, người có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm phạm và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu, theo quy định tại điều 592 Bộ Luật Dân sự 2015.

Khó xử người bán vé số Về quan điểm xử lý người tri hô bắt cóc trẻ em trong vụ việc này, luật sư Trần Minh Hùng (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng khó xử lý hình sự và cơ quan chức năng cần làm rõ mục đích tri hô của người phụ nữ bán vé số. "Trong trường hợp người phụ nữ này biết nạn nhân là cha đưa bé nhưng vẫn tri hô, gây hiểu lầm rằng có chuyện bắt cóc trẻ em, cơ quan chức năng có thể xử lý về hành vi đồng phạm giúp sức" - luật sư phân tích. Luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý (Giám đốc Công ty Luật TNHH Bình Chánh) nhận xét cơ quan chức năng không thể xử lý hình sự người bán vé số tri hô bắt cóc. Luật sư Thắng Ý dẫn chứng: "Ví dụ, khi đi vào quán ăn, tôi thấy có người bỗng nhiên dắt xe của mình sang chỗ khác. Lúc đó, tôi nghi ngờ người này trộm xe nên hô lên. Sau đó, tôi biết đó chỉ là người trong quán ra dời xe. Nếu nghi ngờ một việc gì đấy ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, ai cũng có thể lên tiếng hoặc nhờ trợ giúp từ những người xung quanh, cơ quan chức năng. Trường hợp tri hô này cũng tương tự như vậy". Nếu người phụ nữ trong sự việc này có thù hằn với nạn nhân nên xúi giục, giúp sức người thanh niên say rượu thực hiện hành vi phạm tội thì sẽ bị xử lý hình sự.

HOÀNG MINH - HỒNG NHUNG - PHẠM DŨNG