Chiều 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Toàn ( 34 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Bị can Trần Bảo Toàn đang cung cấp lời khai với cơ quan điều tra

Cách đây 3 ngày, Toàn chạy xe máy nẹt pô, lạng lách rồi vào đậu xe giữa sân Công an xã Bình Hòa Bắc. Tiếp theo, Toàn đi vào trụ sở yêu cầu gặp lãnh đạo công an xã. Thấy Toàn không đeo khẩu trang, công an viên Lê Bình Trọng chạy theo nhắc nhở, yêu cầu Toàn nhiều lần là phải mang khẩu trang.

Dù vậy, Toàn vẫn không chấp hành, ngược lại còn có lời lẽ chửi bới, thách thức và sau đó dùng tay đánh vào ngực anh Trọng làm rơi bảng tên xuống đất. Toàn còn nhổ nước bọt vào người anh Trọng. Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành khống chế, bắt giữ và lập biên bản đối với Toàn.

Ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Sơn (SN 1979; ngụ phường 15, quận 10, TP HCM; đang tạm trú xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sơn

Trước đó, sáng 2-8, Công an xã Phước Lý tuần tra theo kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thì phát hiện Sơn điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ có biểu hiện né tránh tổ kiểm tra.

Khi ra hiệu dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ Sơn tăng ga bỏ chạy nên tổ kiểm tra truy đuổi đến nơi Sơn đang tạm trú và yêu cầu về trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, đối tượng này không chấp hành và liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Sơn chạy vào trong nhà lấy thanh sắt ra đánh một cán bộ công an gây thương tích ở cánh tay. Sau đó, lực lượng công an xã khống chế, đưa Sơn về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận do không chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 khi ra đường không lý do chính đáng, sợ bị lực lượng công an xử phạt nên bỏ chạy về nhà, dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ.

Long An ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Covid-19, trong đó huyện Cần Giuộc ghi nhận 2.169 trường hợp, nhiều nhất tỉnh.