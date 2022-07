Ngày 14-7, TAND TP HCM đã xét xử phúc thẩm vụ án "Chống người thi hành công vụ" đối với bị cáo Phạm Thị Thùy Dung (SN 1978; ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM).

Tại toà, Dung thừa nhận vào sáng 15-8-2021 trên đường đi xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu của siêu thị - nơi Dung làm việc, đã gặp chốt kiểm soát dịch Covid-19 của Công an phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức.

Tại đây, một đại úy công an yêu cầu Dung dừng xe để quét mã QR khai báo y tế nhưng Dung không hợp tác mà tiếp tục cho xe vượt chốt. Một trung úy công an đến ngăn lại thì bị Dung cắn vào tay, tát vào mặt người này. Ngay sau đó, Dung bị khống chế, đưa về trụ sở công an.

Bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm.

TAND TP Thủ Đức mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Dung 7 tháng tù giam. Sau 4 tháng tạm giam, cuối tháng 12-2021, bị cáo được giám định pháp y về tâm thần và được tại ngoại.

Đến tháng 4-2022, Viện trưởng VKSND TP HCM đã kháng nghị hủy toàn bộ bản án của cấp sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Nội dung kháng nghị thể hiện, cuối tháng 12-2021, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP HCM xác định trước và sau khi thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ như cáo trạng VKSND TP Thủ Đức nêu, bị cáo Dung hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do chứng rối loạn lo âu, trầm cảm.

Đồng quan điểm, tòa phúc thẩm cho rằng dù bị cáo có hạn chế về tâm thần nhưng cấp sơ thẩm chỉ căn cứ trình bày của bị cáo tại tòa và đơn từ chối luật sư (bị cáo khai đơn này được thư ký tòa sơ thẩm đánh máy và đưa bị cáo ký) mà không có sự tham gia của thân nhân hay người đại diện của bị cáo để bảo đảm quyền lợi cho bị cáo là thiếu sót, xâm hại nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo theo luật tố tụng hình sự.

HĐXX nhận định đây là trường hợp vi phạm tố tụng nghiêm trọng mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, cấp phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại như kháng nghị của VKSND TP HCM.