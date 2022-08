Sáng 3-8, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, xác nhận Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn đang tiến hành các bước điều tra chứ chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ nguyên cán bộ Trại giam Bình Điền xả súng cướp tiệm vàng.



Đối tượng Quốc vừa đi vừa ném vàng vung vãi ra đường để nhiều người nhặt

Giải thích về điều này, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, cho biết quy trình phải làm chặt chẽ, củng cố hồ sơ, thu thập đầy đủ tang chứng, vật chứng. Đồng thời tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với đối tượng Ngô Văn Quốc (SN 1984; ngụ tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), nguyên đại úy Trại giam Bình Điền đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế).

"Qua tiếp xúc làm việc, lấy lời khai thì bước đầu thấy đối tượng Quốc bình thường. Chắc chắn chúng tôi sẽ khởi tố vụ án" – Đại tá Đặng Ngọc Sơn, nói.

Cơ quan chức năng dựng thang lấy vàng mắc trên cây phượng.

Đến hôm nay (3-8) là ngày thứ 3 đối tượng này bị tạm giữ hình sự. Theo Điều 118 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, quy định thời hạn tạm giữ không quá 3 ngày kể từ khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc áp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình hoặc kể từ khi Cơ quan điều tra ra quyết định tạm giữ người phạm tội tự thú, đầu thú. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày.

Khẩu súng AK do Quốc sử dụng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 31-7, đối tượng Ngô Văn Quốc sử dụng súng AK bắn 1 phát chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính 2 tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi ở cổng chợ Đông Ba (TP Huế) khiến kính đựng vàng vỡ nát. Đối tượng sau đó lấy 2 khay đựng vàng ném vung vãi ở trước cửa tiệm rồi hô lớn "vàng cho người nghèo" và sau đó cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội.



Sau thời gian được Đại tá Đặng Ngọc Sơn trực tiếp vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng Quốc đã hợp tác, giao nộp súng. Cơ quan công an đang kêu gọi người dân giao nộp lại số vàng lượm được để phục vụ công tác điều tra.