Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết lực lượng công an đã vận động thành công nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP Huế) ra đầu thú vào lúc 14 giờ ngày 31-7.

Phong tỏa hiện trường

Nghi phạm có tên là Quốc, có sử dụng súng AK sau khi nổ súng cướp tiệm vàng ở đường Trần Hưng Đạo trước chợ Đông Ba (TP Huế) thì đã ôm súng chạy xuống cố thủ dưới gầm cầu Gia Hội.

Sau đó, đối tượng này di chuyển vào trốn ở khu vực nhà lục giác tại công viên Trịnh Công Sơn ở phường Gia Hội, TP Huế cách cầu Gia Hội vài trăm mét. Khi bị lực lượng bố ráp, truy bắt, đối tượng Quốc đã xin được gặp riêng Đại tá Đặng Ngọc Sơn để trình bày. Ngay lập tức, Đại tá Đặng Ngọc Sơn đã vào nói chuyện, động viên và đối tượng này đã buông súng ra đầu thú.

Phong tỏa hiện trường để truy bắt đối tượng.

Thông tin ban đầu cho biết vào buổi trưa cùng ngày họ nghe tiếng nổ nghi như tiếng súng nổ trước chợ Đông Ba. Sau đó có một thanh niên chạy ra trước khu chợ cầm theo nhiều túi nhưng sau đó nghi phạm đã vứt lại chiếc túi này giữa đường để tẩu thoát.

Tiệm vàng bị tấn công là Th.L. nằm ở đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước cổng ra vào chợ Đông Ba. Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã xác định được khu vực nghi phạm lẩn trốn và đang tiến hành bao vây, truy bắt.