Sáng 16-11, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kết hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an quận Ngô Quyền - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh thuộc Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.



Đại diện Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Vân Anh

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh.



Cùng thời điểm, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lương Minh Tuấn (SN 1989, trú tại 521 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản" theo khoản 2 Điều 218 Bộ luật Hình sự.

Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết 2 bị can trên có liên quan đến việc "thông thầu" trong quá trình đầu giá tàu Hải Thắng 18, xảy ra tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô.

Lực lượng chức năng tới làm việc tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền

Trước đó, từ ngày 8-9-2022 đến ngày 11-9-2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng nhận được đơn tố cáo về các sai phạm của đấu giá viên thuộc Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô (sau đây gọi tắt là Công ty Đông Đô) trong quá trình tổ chức bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 (là tài sản bị kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền).

Quá trình xác minh, điều tra, lực lượng công an xác định chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh ký hợp đồng với Công ty Đông Đô là công ty không đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá, đồng thời, ký hợp đồng với cảng không đủ điều kiện để neo đậu tàu Hải Thắng 18, không khảo sát giá thuê neo đậu. Thanh toán tiền thuê cảng để neo đậu tàu Hải Thắng 18 vượt quá số ngày so với hợp đồng và phụ lục hợp đồng (vượt 65 ngày) gây thiệt hại là 1,3 tỉ đồng.



Nghi phạm Lương Minh Tuấn

Ngoài ra, Hoàng Thị Vân Anh có những hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát trong quá trình Công ty Đông Đô tổ chức bán hồ sơ, đấu giá tài sản dẫn tới vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 3,98 tỉ đồng trong lần bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 lần 1.

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động cho hay chấp hành Hoàng Thị Vân Anh đã cấu kết với Lương Minh Tuấn cùng 1 số đối tượng "xã hội" tổ chức "thông thầu" trong quá trình đầu giá tàu Hải Thắng 18.



Đầu năm 2023, Cơ quan Cánh sát điều tra đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản và bắt 3 đối tượng cùng về tội danh trên.

Nhận thấy đây là vụ án phức tạp liên quan đến cán bộ cơ quan thi hành án trong lĩnh vực tư pháp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Hiện, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, mở rộng án.