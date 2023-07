Sáng nay 21-7, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã đưa ra những quan điểm đối đáp lại với luật sư và bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an). Đây là nội dung dư luận quan tâm trong vụ "chuyến bay giải cứu".



Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên toà. Ảnh: Nam Anh

Theo đại diện VKSND, tại phiên toà, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng khẳng định không hướng dẫn Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, khai. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có những thông tin liên quan đến vụ án mà nếu Hưng không cho biết thì bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội; Lê Hồng Sơn, giám đốc Công ty Bluesky, và bị cáo Hằng không thể biết được, ví dụ tên điều tra viên; quan điểm của kiểm sát viên, điều tra viên về việc xử lý đối với ông Sơn…. Đây đều là thông tin thuộc bí mật công tác, các bị cáo này không thể tự nghĩ ra mà khai báo với cơ quan điều tra.

Đại diện VKSND đánh giá bị cáo Hưng luôn thể hiện sự gian dối, khai báo nhỏ giọt. Đơn cử, trước khi bị bắt, bị cáo Hưng không thừa nhận hành vi, khẳng định không nhận bất cứ thứ gì từ Nguyễn Anh Tuấn hoặc Nguyễn Thị Thanh Hằng. Sau này, khi được cơ quan điều tra thông báo có dữ liệu từ camera cho thấy bị cáo Hưng nhận chiếc cặp số từ bị cáo Tuấn, thì lúc này bị cáo Hưng mới thừa nhận, nhưng nói bên trong cặp chỉ là rượu vang chứ không phải tiền.



Số tiền 800.000 USD mà Hưng nhận từ bị cáo Tuấn được chia làm 2 lần, một lần 350.000 USD và một lần 450.000 USD. Trong đó, lần nhận 350.000 USD trùng khớp với tờ giấy do bị cáo Hằng ghi lại, thể hiện chi tiết ngày tháng, số tiền mà Hằng chuẩn bị đưa cho Nguyễn Anh Tuấn, từ đó cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội đưa cho Hưng. Việc này, phù hợp với thời gian mà bị cáo Tuấn khai nhận cũng như dữ liệu lịch sử cuộc gọi giữa hai người.

Với lần 450.000 USD, đại diện viện kiểm sát trình chiếu đoạn video trích xuất từ camera tại khu vực cổng Bộ Công an, ghi lại quá trình bị cáo Hưng nhận chiếc cặp số do bị cáo Tuấn nhờ tài xế của mình mang đến. Hình ảnh cho thấy sau khi nhận chiếc cặp, bị cáo Hưng gọi điện cho một ai đó, cất cặp số lên xe của mình để tài xế di chuyển đi khu vực khác, còn bị cáo Hưng tiếp tục quay trở vào trụ sở Bộ Công an.

Theo đại VKSND, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn khẳng định bên trong là tiền, và cho rằng không ai lại bỏ rượu vang vào cặp số, là phù hợp với thực tế hằng ngày. "Nếu Tuấn tặng rượu thì Tuấn sẽ gọi cho Hưng, nhưng Hưng lại là người chủ động gọi cho Tuấn. Nếu chỉ tặng 4 chai rượu thì từ ngày 4 đến 5-12-2022, không cần liên tục gọi điện cho nhau như vậy"- kiểm sát viên nêu rõ.

Theo VKSND, bị cáo Hoàng Văn Hưng là điều tra viên cao cấp, trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo tổ điều tra viên điều tra vụ án chuyến bay giải cứu. Trong khi các điều tra viên ngày đêm xác minh, thu thập chứng cứ, quyết tâm đấu tranh làm rõ các hành vi phạm tội để xử lý theo quy định thì bị cáo với vai trò là người chỉ huy, đứng đầu lại tiếp xúc, hướng dẫn các đối tượng có hành vi vi phạm để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

"Hành vi của Hưng không chỉ phản bội lại đồng chí, đồng đội, truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân và các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp mà còn gây mất uy tín cho lực lượng điều tra nói riêng và các cơ quan tư pháp nói chung. Hơn thế, bản thân bị cáo biết rõ nếu Hằng và Sơn nếu ra tự thú, khai báo thành khẩn thì sẽ được pháp luật khoan hồng. Nhưng lợi dụng lòng tin của Hằng và Sơn, bi cáo đã khai báo gian dối, liên tục đưa ra những thông tin sai sự thật để yêu cầu Hằng và Sơn đưa tiền và chiếm đoạt" - Kiểm sát viên đánh giá.

Theo đại diện VKSND, nội dung vụ án thể hiện các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không có mối quan hệ làm ăn, không có mâu thuẫn gì với Hưng. Bị cáo Tuấn, Hằng không phải là "nhà đạo diễn, nhà biên kịch" để có thể tạo ra kịch bản như viện kiểm sát nêu để "vụ oan giá họa" cho bị cáo Hưng.

Theo đại diện VKSND, là người am hiểu pháp luật hình sự nhất trong các bị cáo, đáng lẽ bị cáo Hưng phải nhận thức được đầy đủ sai phạm của mình, ăn năn hối cải, sữa chữa, giải cứu lương tâm, đạo đức của mình. Tuy nhiên, bị cáo lại sử dụng kiến thức để đối phó nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo Hưng luôn quanh co, chối tội, "xúc phạm cơ quan điều tra, viện kiểm sát gây áp lực với bị cáo khác".

Căn cứ kết quả điều tra, tranh tụng công khai tại phiên tòa, viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm luận tội đã trình bày. Đại diện viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá toàn diện, xem xét thái độ, mức độ phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng để ra một bản án nghiêm khắc, đúng quy định pháp luật.