Tin từ Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) vừa cho biết thời gian qua, đơn vị đã tăng cường rà soát, phát hiện, xử lý 9 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.



Nhiều trường hợp đăng tin không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận

Trước đó, ngày 7-3, Công an huyện Chương Mỹ đã phát hiện tài khoản Facebook "M.T.A.K." đăng tải nội dung: "...Hà Nội phát hiện 3 ca dương tính đêm nay rồi đấy, Vĩnh Tuy 1, Bách khoa 1, Trúc Bạch 1, ra khỏi nhà tránh các khu ấy ra nhé, chồng chị vừa đi họp khẩn về xong, run quá".

Khẩn trương xác minh, Công an huyện Chương Mỹ triệu tập chủ tài khoản là Đ.H.Y. (SN 1990, trú tại Mỹ Lương, Chương Mỹ) để làm rõ. Tại cơ quan công an, Y. thừa nhận hành vi vi phạm, xóa bỏ bài viết. Công an huyện đã lập hồ sơ xử lý và yêu cầu chủ tài khoản cam kết không tái phạm.

Một trường hợp khác là quản lý chung cư L.N. đã tự ý chỉ đạo thông báo trên loa truyền thanh của chung cư với nội dung: "Hiện nay, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ đã có một trường hợp dương tính với Covid-19. Vậy chúng tôi thông báo các cư dân sinh sống tại tòa nhà không nên qua lại xã Lam Điền". Đây là thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận. Công an huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp này.

Một trường hợp khác là chị N.T.H. (SN 1991, trú tại Tân Tiến, Chương Mỹ) tự nhận bản thân nhiễm Covid-19. Theo đó, chị H. đã viết đơn xin nghỉ làm gửi công ty với lý do "nhiễm virus corona, cần cách ly với mọi người". Đây là thông tin bịa đặt do chị H. tự nghĩ ra để được nghỉ ở nhà trông con.