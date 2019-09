Ngày 30-9, phiên tòa xét xử vụ án tiêu cực xảy ra tại Công ty VN Pharma kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án và tuyên án vào lúc 15 giờ ngày 1-10.

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM thực hành quyền công tố nói rằng trong quá trình điều tra vụ án này, Bộ Y tế đã gửi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an Công văn số 77 ngày 27-4-2018 về việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Nguyễn Minh Hùng nói lời sau cùng

Tài liệu này được đóng dấu "Mật", đồng nghĩa với việc Bộ Y tế xác định các nội dung, thông tin trong công văn này là tài liệu mật kể từ ngày ban hành (27-4-2018). Tài liệu này được Bộ Y tế giải "Mật" vào ngày 20-9-2019 gửi TAND TP HCM.

Theo VKSND TP, tức là từ ngày 27-4-2018 đến 20-9-2019, việc quản lý, khai thác và sử dụng các nội dung trong công văn này phải được tuân thủ theo các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Do đó, trong quá trình giải quyết vụ án, mặc dù có gửi cho VKSND nhưng trong cáo trạng VKSND chưa đề cập giải quyết các nội dung có liên quan trong công văn này.

Bị cáo Phan Xuân Thiện - Phó Tổng Giám đốc VN Pharma nói lời sau cùng

Tuy nhiên, ngày 4-6-2018 (thời điểm tài liệu chưa được giải "Mật") thì ông Ngô Nhật Phương (ngụ quận Tân Bình, TP HCM) đã trực tiếp giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 10 tài liệu có liên quan đến nội dung tại Công văn số 77 của Bộ Y tế. Khi giao nộp, ông Ngô Nhật Phương khẳng định tài liệu này do quan hệ cá nhân mà có, được dịch sang tiếng Việt, hợp thức hóa lãnh sự, đóng dấu sao y bản chính.

Võ Mạnh Cường nói rằng mình bị oan ức

"Tại phiên tòa, HĐXX đã hỏi ông Phương để làm rõ về nội dung mà ông Phương đã nộp cho Bộ Công an và ông Phương đã thừa nhận việc giao nộp này. Như vậy là có dấu hiệu làm lộ bí mật Nhà nước vì để cá nhân không có thẩm quyền có được tài liệu thông tin mật của Bộ Y tế. Vì vậy, VKSND kiến nghị HĐXX yêu cầu Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an điều tra, xác minh làm rõ các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến tài liệu mật của Bộ Y tế trong vụ án này", đại diện VKSND nêu rõ.