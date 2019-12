Ngày 15-12, ông Nguyễn Thành Được, Viện trưởng VKSND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết cơ quan này vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lương Xuân Tấn (ngụ xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa) về việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa không khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến vợ ông tử vong (Báo Người Lao Động ngày 28-11 đã có bài phản ánh).



"VKSND huyện Tư Nghĩa quyết định chấp nhận toàn bộ đơn khiếu nại của ông Lương Xuân Tấn, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án" - ông Được khẳng định.

Theo VKSND huyện Tư Nghĩa, sau khi nhận đơn khiếu nại, cơ quan này đã tổ chức đối thoại với gia đình nạn nhân, đồng thời yêu cầu Công an huyện Tư Nghĩa giải trình quyết định không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, việc giải trình của thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa không rõ ràng. Để có căn cứ giải quyết vụ việc, VKSND huyện Tư Nghĩa đã xác minh lại hiện trường vụ tai nạn xảy ra tối 25-8 giữa xe máy biển số 76K3-8873 do Bùi Văn Mẫn (16 tuổi; ngụ xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa) điều khiển và xe máy biển số 76L3-4201 do bà Nguyễn Thị Thanh Liễu (50 tuổi, vợ ông Tấn) điều khiển.

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ cũng như kết quả xác minh hiện trường, VKSND huyện Tư Nghĩa nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do Mẫn điều khiển xe máy tốc độ nhanh, không bảo đảm khoảng cách; khi vượt lên xe bà Liễu chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng khiến bà Liễu tử vong.

"Xét thấy lỗi của Bùi Văn Mẫn trong trường hợp này là lỗi vô ý nhưng Bùi Văn Mẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi phạm tội của mình" - VKSND huyện Tư Nghĩa kết luận.

Như Báo Người Lao Động thông tin, tối 25-8, bà Liễu đang điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn gần cầu Cây Bứa (thôn Năng Tây 2, xã Nghĩa Phương) thì bị Mẫn điều khiển xe máy từ phía sau tông vào phần đuôi xe. Hậu quả, bà Liễu bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa ra quyết định không khởi tố vụ án và cho rằng lỗi trong vụ tai nạn trên là do bà Liễu chuyển hướng không bảo đảm an toàn... Bức xúc trước quyết định này, gia đình nạn nhân làm đơn khiếu nại gửi đi nhiều nơi.

Ông Nguyễn Thành Được cho rằng trong quá trình điều tra, xác định lỗi trong vụ tai nạn trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tư Nghĩa chưa đánh giá hết chứng cứ có trong hồ sơ và ra quyết định không khởi tố vụ án là không có căn cứ.