Nhiều điểm cần làm sáng tỏ

Luật sư Vy Trọng Thành (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng xung quanh vụ TNGT gây cái chết của bà Nguyễn Thị Thanh Liễu có rất nhiều điểm chưa được sáng tỏ về mặt pháp lý. Thứ nhất, kết luận của trung tâm pháp y chỉ nói chung chung bà Liễu chết do "chấn thương sọ não, gây tụ máu nội sọ", không nói rõ việc chấn thương này do đâu, ai tác động, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự hay không... Thứ hai, trong bản kết luận giám định, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông báo "Không đủ cơ sở để xác định lỗi của các bên và nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT" nhưng Công an huyện Tư Nghĩa lại khẳng định: "Có căn cứ để xác định vụ TNGT trên xảy ra là do bà Nguyễn Thị Thanh Liễu điều khiển môtô chuyển hướng đột ngột, không bảo đảm điều kiện an toàn".

Rõ ràng kết luận của Công an huyện Tư Nghĩa hoàn toàn vô căn cứ bởi Công an huyện Tư Nghĩa chỉ căn cứ toàn bộ lời khai của Mẫn, chỉ lấy lời khai của một phía, trong khi chưa thu thập lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường để xác định có hay không việc bà Liễu tự ý chuyển hướng xe. Ngoài ra, Công an huyện Tư Nghĩa chưa làm rõ hành vi không giữ khoảng cách an toàn của Mẫn, bởi trước khi xảy ra vụ TNGT, giữa 2 xe chỉ cách nhau 3-4 m, chưa làm rõ tốc độ giữa 2 xe, chưa trích xuất camera...