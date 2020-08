Sáng nay 25-8, sau phần xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" cho anh Trịnh Ngọc Anh (26 tuổi, nhân viên nhà xe Phúc Cường, tỉnh Thái Bình), đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đã đề nghị HĐXX tuyên án các bị cáo phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Thị Dương xin được giảm nhẹ hình phạt

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình nhận định Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") có vai trò chủ mưu trong vụ án, phải nhận mức án cao nhất. Nguyễn Thị Dương có vai trò thứ 2, còn các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội khi tiếp nhận ý chí từ vợ chồng Đường "Nhuệ".



Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị bị cáo Nguyễn Xuân Đường nhận mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù giam; các bị cáo Nguyễn Thị Dương, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa, Nguyễn Đức Mạnh nhận mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Phạm Ngọc Quý nhận mức án 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù giam.

Trước đề nghị của VKSND tỉnh Thái Bình, bị cáo Nguyễn Thị Dương và Phạm Ngọc Quý xin được giảm án. Các bị cáo khác không có ý kiến gì.

Trong phần phần xét hỏi, các bị cáo Qúy, Bằng, Mạnh, Hòa đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, tất cả đều muốn gửi lời xin lỗi đến bị hại và mong muốn được tha thứ.

Qua xét hỏi cho thấy các bị cáo này chủ yếu có các hành vi dùng tay tát, đấm vào mặt, dùng chân đá vào người dẫn đến thương tích cho nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương trả lời tại toà về việc dùng dây đánh vào người nạn nhân Ngọc Anh

Tại phiên tòa, anh Trịnh Ngọc Anh khai nhận đã bị Đường, Dương và nhóm đàn em đánh vào vùng mặt, cổ, bả vai. Ngày hôm nay được hai vợ chồng Đường nói lời xin lỗi, anh Ngọc Anh chấp nhận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thi Dương cho rằng bị cáo có 5-6 tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã từng được Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng bằng khen về công tác hội. Bản thân đang nuôi con nhỏ, lại có mẹ già nên xin HĐXX xem xét giảm mức hình phạt thấp nhất cho bị cáo.

Khi đại diện VKSND hỏi quá trình giao nhận hàng mâu thuẫn như thế nào, Ngọc Anh cho hay vì lý do giao hàng không đúng địa điểm. Quá trình giao nhận không có vấn đề gì. Về vấn đề bồi thường thiệt hại, anh Ngọc Anh đồng ý nhận khoản tiền 95 triệu đồng từ Đường, Dương.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30-3-2020, tại nhà ở của Nguyễn Thị Dương ở số 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình, khi biết anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1995, phụ xe khách) và vợ của anh Trần Anh Tuấn là chị Trần Việt Vân có mâu thuẫn trong việc gửi và nhận tài liệu từ tỉnh Thái Bình đi TP Hà Nội, Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu anh Trịnh Ngọc Anh đến nhà Đường xin lỗi.

Sau đó, Đường bảo Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa khi anh Ngọc Anh đến nhà thì đưa lên tầng 2 để đánh. Dương cũng nói: "Thằng này mà luyên thuyên thì tát cảnh cáo".

An ninh được thắt chặt tại phiên tòa

Tại tầng 2, Đường có hành vi chửi, hai lần lao về phía anh Ngọc Anh định đánh, nhưng được can ngăn kịp thời. Nguyễn Thị Dương có hành vi chửi và trực tiếp dùng tay đấm, tát vào mặt, sau đó dùng dây đai bằng vải được bện tròn quật vào mặt anh Ngọc Anh. Phạm Xuân Hòa dùng tay, chân đánh anh Ngọc Anh 3 lần vào mặt, đầu, người. Nguyễn Đức Mạnh, Đào Văn Bằng dùng chân, tay đánh vào mặt, vào ngực, vào đầu anh Ngọc Anh, Phạm Ngọc Quý dùng tay đánh vào mặt, gáy, đầu anh Ngọc Anh.

Hậu quả làm anh Trịnh Ngọc Anh bị thương vùng mặt, làm gãy xương chính mũi, phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ ngày 31-3-2020 đến ngày 9-4-2020. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 14%.

Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với 3 bị can Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh và Phạm Ngọc Quý.

Đến ngày 9-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường, Đào Văn Bằng, Phạm Xuân Hòa để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Đến 12 giờ, HĐXX quyết định kết thúc buổi làm việc buổi sáng. Phiên tòa tiếp tục vào 13 giờ 30 chiều nay 25-8.