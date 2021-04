Ngày 20-4, thông tin từ Công an quận Hà Đông (Hà Nội), cho biết qua điều tra vụ 2 xe sang Mercedes E300 mang cùng biển số 30E-488.16 và cùng màu đen "chạm mặt nhau" trên đường Vạn Phúc (Hà Đông), đơn vị này đã triệt phá đường đường dây mua, bán xe không giấy tờ và làm giấy tờ giả cho các loại xe này.



Hình ảnh 2 xe Mercedes trùng biển số được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Otofun

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18 giờ ngày 28-2, Công an quận Hà Đông nhận được đơn trình báo của ông N.A.D. (trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) về việc phát hiện một chiếc xe nhãn hiệu Mercedes Benz cùng chủng loại, mang BKS: 30E-488.16 giống "y đúc" với chiếc xe mà ông D. đang điều khiển. Ngay lập tức, ông D. cùng người dân đã chặn chiếc xe kia lại tại đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, đồng thời báo tin đến cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã đến hiện trường và mời ông D. cùng ông B. (trú Chương Mỹ, Hà Nội, người điều khiển chiếc xe ô tô có cùng biển kiểm soát với xe của ông D.) về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, ông B. khai đã mua chiếc xe trên của Nguyễn Đình Minh Lãm (SN 1991, quê Thanh Hóa, tạm trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đầu năm 2020 với giá 520 triệu đồng. Tới thời điểm xảy ra vụ việc, ông B. mới thanh toán 260 triệu đồng, chưa được Lãm giao giấy tờ xe. Ngay sau đó công an triệu tập khẩn cấp Nguyễn Đình Minh Lãm.

Tại cơ quan công an, Lãm khai đầu năm 2020 đã tìm mua ôtô không rõ nguồn gốc để bán kiếm lời. Khi khách mua xe muốn có giấy tờ giả, Lãm đã nhờ Trần Huỳnh Đức (SN 1995, ở Nam Đàn, Nghệ An) đặt làm.

Sau khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hữu Chiến (SN 1983, ở Hưng Nguyên, Nghệ An) và Lê Thị Hiên (SN 1984, ở TP Vinh, Nghệ An) bán giấy tờ ôtô giả.

Khám nhà của Lê Thị Hiên, công an thu giữ hàng loạt máy móc, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe và 5 ôtô không có giấy tờ, gồm các loại: BMW X5, Mercedes Benz CLA45, Mercedes Benz C200, Toyota Camry và Mercedes Benz E300...

Nhà chức trách đã khởi tố các bị can, tạm giam Nguyễn Đình Minh Lãm, Trần Huỳnh Đức, Nguyễn Hữu Chiến và Lê Thị Hiên về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Ngoài vụ việc trên, vào ngày 19-4, hai chiếc xe hạng sang Porsche Macan có màu sắc gần giống nhau và cùng mang biển số 30A-715.10 cùng dừng đỗ tại sảnh khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng gây xôn xao dư luận. Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc này.