Ngày 14-7, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng cùng 53 đồng phạm liên quan vụ án "Chuyến bay giải cứu" tiếp tục với phần xét hỏi.



Toàn cảnh phiên tòa

Kêu oan

Tại tòa đã diễn ra đối chất giữa các bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên, cựu Trưởng Phòng 5 Cục An ninh điều tra - Bộ Công an và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Công ty Blue Sky).

Theo cáo buộc, lo sợ bị xử lý hình sự, Nguyễn Thị Thanh Hằng đã nhờ và được Nguyễn Anh Tuấn giới thiệu gặp Hưng. Sau đó, Nguyễn Anh Tuấn nhận của Hằng 2,56 triệu USD rồi chuyển Hưng hơn 2,2 triệu USD để "chạy án" giúp Hằng cùng Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Công ty Blue Sky. Tuy nhiên, việc này không thành.

Giống như những lời khai trước, Hoàng Văn Hưng giữ nguyên thái độ kiên quyết kêu oan và khẳng định không nhận tiền như cáo trạng quy kết và bị "buộc tội mà không có chứng cứ nào". Cựu trưởng Phòng 5 cho biết những lần gặp gỡ Hằng đều do Tuấn "thiết kế" tại nhà ông này. Hưng khẳng định khi được Tuấn nhờ giúp đỡ chuyện của Hằng thì đều nói nên khuyên Hằng ra đầu thú. "Nhận thấy vận động được bà Hằng ra đầu thú sẽ giúp ích nhiều cho Cơ quan An ninh nên mới tiếp xúc. Bị cáo làm tất cả chỉ vì công việc chung" - bị cáo này khẳng định.

Về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cựu trưởng Phòng 5 cho rằng kết luận điều tra và cáo trạng truy tố đều buộc tội oan cho mình. "Buộc tội mà không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào lời khai một chiều, duy nhất. Lời khai này có rất nhiều điểm mâu thuẫn, thậm chí là không đúng sự thật mà cơ quan tố tụng không kiểm chứng" - bị cáo Hưng trình bày.

Nói tới những cuộc điện thoại trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn, Hưng cho rằng chỉ có hơn 100 cuộc chứ không phải hơn 430 như cáo trạng thể hiện. Qua đó, bị cáo đề nghị viện dẫn chính xác "chứ không được hướng hiểu sai cho bị cáo".

Đáng chú ý, cựu điều tra viên cũng khẳng định không chỉ buộc tội oan mà kết luận điều tra và cáo trạng còn "bỏ lọt hành vi phạm tội của nhiều người". Hưng nói đến phần tranh luận sẽ trình bày điều này rõ hơn, đồng thời đề nghị hội đồng xét xử làm rõ mối liên hệ giữa việc buộc tội mình và các hành vi bỏ lọt tội phạm khác.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng bị dẫn giải tới tòa. Ảnh: NAM ANH

Người ốm nhận rượu?

Tại tòa, cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn thừa nhận vai trò môi giới "chạy án" cho Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn. Bị cáo xác nhận Hoàng Văn Hưng nhiều lần yêu cầu Hằng chi tiền để "quyết tâm cứu" Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự.

Trong đó, lần đưa tiền cuối cùng, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định ngày 5-12-2022 có nhờ người cháu mang một chiếc cặp số đến trụ sở Cơ quan An ninh điều tra để chuyển cho Hưng. Bên trong chiếc cặp chứa 450.000 USD, được chia làm 2 túi theo yêu cầu của Hưng. Trước khi chuyển, Nguyễn Anh Tuấn có gọi điện thông báo, nói cho Hưng biết mã khóa chiếc cặp.

Đối chất về lời khai của cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, Hoàng Văn Hưng khẳng định bên trong chỉ có 4 chai rượu vang. Khi nhận cặp, bị cáo mang vào xe ngồi ở hàng ghế thứ 2, nói với tài xế là "ông anh cho mấy chai rượu để tiếp khách". Điều tra viên này kể sau đó mang cặp về nhà, xếp rượu vào phòng rượu để tiếp khách.

Chủ tọa Vũ Quang Huy hỏi: "Thời điểm đó chỉ sau 2 tuần bị cáo ra viện sau khi điều trị bệnh nặng. Có ai lại đi tặng rượu cho một người vừa trải qua trận ốm thập tử nhất sinh?". Bị cáo Hưng lý giải vì là tổ chức bữa cơm "nho nhỏ" tri ân bác sĩ nên có thể ông Tuấn mới tặng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng khẳng định một lần tại nhà cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội nhìn thấy Hoàng Văn Hưng khi ra về cầm theo chiếc túi do mình mang đến. Trong chiếc túi này đựng tiền do Hằng chuẩn bị để nhờ Tuấn chuyển cho Hưng giúp chạy án.

"Những lần anh Tuấn đưa tiền cho Hưng thì có gọi điện cho tôi để nói chuyện với Hưng. Tôi có nói lần sau đưa tiền cho Hưng không cần gọi điện nữa vì sợ anh Hưng ngại. Anh Tuấn muốn tôi làm việc với Hưng nhưng do Hưng không tin tưởng. Tôi cũng có nhu cầu muốn anh Tuấn làm cầu nối cho hai bên" - Hằng khóc nghẹn khai và cho biết rất hối hận vì đã kéo ông Tuấn cùng vào việc này.

Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi, nghỉ 2 ngày cuối tuần và đến 17-7 tiếp tục với phần luận tội, đề nghị mức án.