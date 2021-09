Trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2019, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an sẽ mở rộng điều tra về gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Hà Giang sau kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh này.

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang về việc kiến nghị điều tra gian lận thi cử tại kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 của địa phương này. Vụ gian lận thi cử xảy ra năm 2018 tại Hà Giang đã được tiến hành điều tra, xử lý rất quyết liệt, nhiều người vi phạm đã bị xử lý, đúng người đúng tội.

"Gian lận thi cử năm 2018 Bộ Công an đã điều tra, làm rõ, không có lý do gì mà Bộ không tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng năm 2017 theo kiến nghị. Thậm chí các năm 2015, 2016, Bộ Công an cũng sẽ tiến hành điều tra, xử lý nếu có dấu hiệu"- Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh và cho biết sẽ công bố thông tin với báo chí khi có kết quả điều tra.