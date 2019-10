Đặc biệt, ngay sau đó, thông tin này được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội với những bức ảnh ghi lại cảnh vết máu vương vãi trên nền nhà, còn chủ nhà bị thương nặng…

Tiếp cận hiện trường vụ án , cơ quan điều tra hầu như không thu được dấu vết nào vì kẻ đầu trộm đuôi cướp cực kỳ xảo quyệt, ra tay kín đáo, xóa mọi dấu vết tại hiện trường. Những áp lực này đè nặng lên vai lực lượng điều tra.

Vụ cướp manh động

Sáng 27-2-2018, do kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam nên tại khu vực tổ 1, phường Hùng Vương, TX.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc-nơi có khá nhiều y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TX.Phúc Yên sinh sống, nhộn nhịp hơn ngày thương.

Bất ngờ, vào lúc 8h30, người dân nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ gia đình ông Lê Văn Lập (SN 1938). Mọi người vội vàng đưa ông đi cấp cứu trong tình trạng phần đầu có nhiều vết thương, mất máu nghiêm trọng. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận bởi khu vực này được đánh giá là rất an toàn, gây nên bầu không khí hoang mang, lo lắng bao trùm, cũng như những suy đoán nhiều chiều về nguyên nhân sự việc.

Công an TX.Phúc Yên Nhanh chóng có mặt và lập tức bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, nhân chứng, tránh để kẻ xấu tung tin đồn gây hoang mang dư luận. Mặc dù nhà nạn nhân ngay trước cửa bệnh viện rất đông người qua lại, giữa ban ngày nhưng lại không một nhân chứng nào chứng kiến sự việc, phương tiện đi lại hoặc có thể nhận diện thủ phạm.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cử lực lượng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự xuống hỗ trợ cùng Công an TX.Phúc Yên khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường chính, phát hiện có nhiều vết máu, dấu chân dính máu vương vãi khắp khu vực chiếu nghỉ tầng 3. Trong phòng ngủ, nơi để két sắt đã bị cạy phá, mất khoảng 200 triệu đồng tiền mặt, sổ đỏ cùng toàn bộ giấy tờ.

Trong khi đó, tại các cửa trên các tầng lại không có dấu hiệu bị cạy phá. Hiện trường cũng bị xáo trộn do nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm đã vào đưa ông Lập đến bệnh viện cấp cứu, nhiều người cũng đã lên khu vực hiện trường chính xảy ra vụ cướp nên các dấu vết cũ bị xóa đi, dấu vết mới được hình thành. Bị hại thì đang trong quá trình điều trị vết thương rất nặng nên chưa thể cung cấp được gì...

Lực lượng Công an khám nghiệm hiện trường





Nhận định đây là vụ cướp rất táo tợn, ra tay tàn độc, hướng đột nhập là từ cửa chính tầng 1 đi lên tới tầng 3 mới tấn công bị hại, sau đó cạy phá cướp tài sản .

Ngày 1-3-2018, CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, lập chuyên án để tập trung lực lượng Cảnh sát hình sự và công an các huyện, thị xã để triển khai các biện pháp điều tra phá án.

Những ngày đầu, công tác điều tra rất khó khăn do bị hại tuổi cao, bị thương nặng mất nhiều máu, choáng, không nhớ được đặc điểm đối tượng. Qua tìm hiểu, ông Lập về hưu từ lâu, sống cùng vợ chồng người con trai cả. Vào thời điểm xảy ra vụ án, các con của ông Lập đang đi làm vắng tại tỉnh Phú Thọ, chỉ có mình ông Lập ở nhà. Gia đình ông từ nơi khác về đây sinh sống, khá khép kín, không có mối quan hệ đặc biệt với người dân địa phương.

Vậy đối tượng đột nhập vào nhà ông Lập là cướp chuyên nghiệp hay do mâu thuẫn thù hằn gì? Những thông tin đồn thổi ngày một nhiều trên mạng xã hội và dư luận trong vùng, khiến cơ quan công an càng quyết tâm nhanh chóng truy tìm thủ phạm.

Khó khăn lớn nhất của CQĐT lúc này là kết quả khám nghiệm cho thấy, dấu vết để truy nguyên rất ít, đối tượng cực kì xảo quyệt, đã tính toán rất kĩ hành vi phạm tội và che giấu hành tung của mình. Tham gia phá án, nhiều tổ công tác được tung đi khắp các địa bàn trong tỉnh và khu vực lân cận như Hà Nội, Phú Thọ, rà soát hàng ngàn đối tượng nghi vấn, đối tượng hình sự, nghiện hút, hư hỏng… nhưng chưa phát hiện manh mối gì đáng giá.

Gã thợ điện bí ẩn

Lúc này, bị hại đã tỉnh táo và cung cấp: Vào thời điểm xảy ra vụ án, có 1 thanh niên không quen biết đi xe máy đến nhà nói có người nhà gọi đến sửa điện nên ông Lập tin tưởng. Lập tức, tất cả những đối tượng đã và đang làm nghề sửa điện nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và nhân viên Công ty điện lực Phúc Yên đều được xác minh, làm rõ. Rà soát hàng trăm đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra vẫn không phát hiện được manh mối.

Nhận định thủ phạm phải là người thông thuộc địa bàn, ra tay hết sức bình tĩnh, dù có cướp giữa ban ngày, CQĐT đã tiến hành phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm.

Một nhân chứng cung cấp nguồn tin hết sức quý giá, đó là vào rạng sáng 27-2, trước nhà ông Lập có dựng một chiếc xe máy Air Blade màu vàng đen nhưng không rõ biển kiểm soát, không rõ ai đi đến, không xác định được ai ra vào nhà ông Lập.

Triển khai các mũi rà soát, trích xuất camera, CQĐT xác định một nam thanh niên mang theo ba lô, đi xe máy Air Blade màu vàng đen đến gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, tại khu vực đó có gần 80 chiếc xe máy có đặc điểm giống như xe mà nhân chứng đã nhìn thấy, do đó việc sàng lọc phương tiện để tìm ra thủ phạm là rất khó khăn.

Không quản ngại ngày đêm rà soát tất cả những mối quan hệ, những người từng qua lại gia đình ông Lập, CQĐT nắm được: Trước Tết, con trai ông Lập có được thưởng 500 triệu đồng, đã tiêu 1 số, còn lại trong két sắt, đồng thời dựng được 1 tốp thợ từng ăn ở, sinh hoạt tại nhà anh này. Không có ai trong nhóm có xe máy Air Blade màu sơn vàng đen, nhưng đáng chú ý có trường hợp chị B. là vợ của đối tượng Đào Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ) có xe như trên.

Tiến hành xác minh, xác định Bình có thời gian làm cùng con trai bị hại và trước đây có vài lần đến nhà bị hại chơi. Tập trung điều tra, Ban chuyên án phát hiện sáng 27-2-2018, Bình có lấy xe Air Blade của vợ đi đâu không rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định, thời điểm đó, Bình có xuất hiện tại TX.Phúc Yên.

Đối tượng Đào Văn Bình





Chiều 5-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, thu giữ 202 triệu đồng và 13 triệu đồng được đối tượng giấu ở nghĩa trang. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Bình khai, do cần tiền trả nợ nên quyết định đi cướp tài sản. Do biết rõ đường đi lối lại, quy luật sinh hoạt của gia đình ông Lập, nên y đã chuẩn bị sẵn phương tiện gây án.

Sáng 27-2, Bình lấy xe của vợ, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm đi từ Phù Ninh xuống thị xã Phúc Yên, tới nhà bị hại. Vào nhà, nghe ông Lập hỏi đi đâu, Bình nói là có người nhà gọi đến sửa điện nước nên ông Lập không nghi ngờ.

Sau khi lên tới tầng 3, Bình gọi ông Lập lên kiểm tra. Bình dùng búa mang theo tấn công bị hại đến bất tỉnh, rồi vào phòng ngủ, dùng máy cắt kim loại cầm tay, xà cầy đục phá két sắt lấy đi toàn bộ tài sản. Sau đó, Bình đi về quê tại xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cách đó 100 km cất giấu tài sản rồi đi chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Tưởng rằng với thủ đoạn xảo quyệt, những tính toán kĩ lưỡng khi gây án, Bình sẽ thoát tội, nhưng không ngờ, chỉ sau 6 ngày gây án, y đã bị tóm gọn.