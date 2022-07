Khi bị can Lê Thu Vân (65 tuổi; ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) ra đầu thú tại TP HCM sau thời gian bị truy nã, vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" sẽ được các cơ quan tố tụng giải quyết ra sao là điều được dư luận quan tâm.

Luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng

Giải đáp thắc mắc này, luật sư Trần Nguyễn Duy Thăng, Văn phòng Luật sư Trần Thanh Phong (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), cho rằng trong vụ án hình sự có thể có một hoặc nhiều bị cáo đóng những vai trò khác nhau. Nếu vụ án có nhiều bị cáo và trong quá trình điều tra, một trong số những bị can đó trốn hoặc không biết đang ở đâu thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành ra quyết định truy nã bị can với nội dung được quy định tại Điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Ngoài ra, nếu xét thấy việc bỏ trốn của bị can đó sẽ làm ảnh hưởng đến thời hạn tố tụng thì cơ quan điều tra căn cứ vào khoản 2 Điều 170 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 để ra quyết định tách vụ án hình sự đối với bị can này nếu việc tách đó không ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan, toàn diện của vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Nếu trong giai đoạn điều tra mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã trước, rồi sau đó là đến tạm đình chỉ điều tra vụ án. Khi đã bắt được hoặc bị can đến đầu thú thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định phục hồi điều tra, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc tiến hành quá trình tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử) cũng giống như những vụ án hình sự khác.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Bên cạnh đó, tại phiên tòa xét xử bị cáo này, nếu cần thiết sự có mặt của những bị cáo (hoặc bị án) khác nhằm làm rõ những tình tiết còn mâu thuẫn tại phiên tòa, tòa án vẫn có quyền triệu tập để tham gia trong phiên xét xử bị cáo này.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, sau khi trình diện và làm việc với cơ quan điều tra, bị can Lê Thu Vân được chấp nhận cho tại ngoại vì sức khỏe yếu. Sau khi được tại ngoại, bị can Vân trở về "Tịnh thất Bồng Lai" tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa và phải thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng liên quan đến vụ án tại "Tịnh thất Bồng Lai", ngày 29-7, thông tin từ cơ quan chức năng, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) vừa nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm mà TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên hôm 21-7.

Bị cáo Lê Tùng Vân (giữa) đã làm đơn kháng cáo

Trong đơn, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định mình không mạo nhận là đức Phật, không mạo danh đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa.

Ngược lại, bị cáo Vân cho rằng mình và một số người ở "Tịnh thất Bồng Lai" là nạn nhân bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài.

Cũng theo đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các "đệ tử" của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án.

Trước đó, xét xử sơ thẩm vào ngày 21-7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lê Tùng Vân yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các "đệ tử" của mình không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án

Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương mỗi người 4 năm tù; bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Riêng 2 nội dung có đơn thư tố cáo là "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "loạn luân" thì cơ quan điều tra đã tiếp nhận thời gian qua chứ không phải mới đây. Tuy nhiên, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm đình chỉ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi này. Lý do là đang chờ thêm hồ sơ, tài liệu và kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn.

Sau khi có kết quả, hồ sơ, tài liệu của các cơ quan chuyên môn, Công an tỉnh Long An sẽ phục hồi giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với 2 hành vi nêu trên.