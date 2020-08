Trưa 23-8, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Ninh ở TP Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Bắc Ninh đã trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018 tại Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) bị bắt cóc vào khoảng 17 giờ ngày 21-8 tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.



Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng Công an đã phá án nhanh, giải cứu an toàn cháu bé về với gia đình; nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc của lực lượng công an trong quá trình đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá chiến công này góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an trong trong công cuộc giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo - Ảnh: Báo Bắc Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn thời gian tới Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát huy vai trò người chiến sĩ công an nhân dân trong gìn giữ trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể (Phòng Trọng án- Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh; Công an TP Bắc Ninh; Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh; Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang). Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Bắc Ninh cũng có hình thức khen thưởng đối với mỗi tập thể.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nhận được vụ việc cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh vào chiều 21-8, vào 19 giờ cùng ngày, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không thấy. Trong quá trình thực hiện chuyên án, với các mũi điều tra trinh sát, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sĩ rà soát, phát hiện và giải nghi nhiều đầu mối... Bằng các hoạt động điều tra nghiệp vụ, chiều 22-8, lực lượng chức năng bước đầu xác định đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo là Nguyễn Thị Thu (SN 1988, quê quán tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Nguyễn Thị Thu làm công nhân tại TP Bắc Ninh và trọ tại phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh).

Đến 21 giờ 30 ngày 22-8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự hỗ trợ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, giải cứu thành công cháu bé tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ngay trong đêm 22-8, cháu Gia Bảo được lực lượng chức năng đưa từ Tuyên Quang về TP Bắc Ninh.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Thị Thu khai nhận năm 2011, Thu lấy chồng và có 1 người con. Tuy nhiên, Thu và chồng ly thân. Năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (SN 1987 ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) và đã tổ chức đám cưới với nhau. Sau khi phát hiện Thu đã có chồng, Bằng yêu cầu Thu giải quyết ly hôn với chồng cũ, lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó, Thu chuyển về Cao Bằng sống và vẫn nói chuyện với Bằng. Đầu năm 2019, Thu sinh con trai nhưng sau đó cháu bé ốm và tử vong, tuy nhiên Thu không nói cho Bằng biết. Do muốn quay lại với Bằng nên Thu nảy sinh ý định bắt cóc một bé trai có độ tuổi bằng với con mình để nói dối là con của mình với Bằng.

Thực hiện ý định trên, khoảng 16 giờ ngày 21-8, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Bắc Ninh để tìm trẻ con bắt cóc. Đến 17 giờ cùng ngày, Thu gặp cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình nên đã dụ dỗ cháu theo mình và đưa về phòng trọ tại phường Khắc Niệm. Ngày 22-8, Thu rủ Bằng (lúc này đang ở Hà Nội) đưa cháu Bảo về quê của Bằng ở Tuyên Quang và nói Bảo là con trai của hai người. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu cháu Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu. Ngay trong đêm 22-8, rạng sáng ngày 23-8, Thu và Bằng được di lý về TP Bắc Ninh.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để khởi tố Nguyễn Thị Thu về tội "chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Bộ Luật Hình sự năm 2015.