Vụ đặt 10 thỏi mìn nổ tung nhà anh ruột: Khởi tố thêm tội “Giết người”

22/02/2019 11:17

Sáng ngày 22-2, trao đổi với Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ để sớm truy tố đối tượng Nguyễn Huy Xô (SN 1963, ngụ xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thêm tội danh "Giết người".

Cảnh tan hoang trên tầng 2 của ngôi nhà ông Nguyễn Huy Liên sau khi bị em trai đặt 10 thỏi mìn cho nổ tung hôm mùng 5 Tết (ngày 9-2)

Nghi phạm Nguyễn Huy Xô được xác định là người đã đặt 10 thỏi mìn cho nổ tung nhà anh trai ruột vào ngày 9-2 (ngày 5 Tết) khiến 3 người bị thương và 6 người trong gia đình ông Nguyễn Huy Liên thoát chết.

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa đã khởi tố vụ án về tội "Hủy hoại tài sản" rồi, bây giờ bắt được đối tượng Nguyễn Huy Xô, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm tội danh "Giết người" - trung tá Mạnh thông tin.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9-2 (tức ngày 5 Tết), khi gia đình ông Nguyễn Huy Liên (SN 1961, ngụ xã Thiệu Tâm) đang ngủ thì nghe 1 tiếng nổ rất lớn vang lên trên tầng 2 của ngôi nhà khiến ông và 2 cháu nội bị hất văng vào tường. Ngoài ra, 6 người khác đang ngủ ở tầng 1 may mắn thoát chết. Vụ nổ đã làm ngôi nhà 2 tầng của ông Liên và nhiều đồ vật trong nhà bị hư hỏng nặng. Nhà ở của 4 gia đình hàng xóm ông Liên cũng bị hư hỏng. Thiệt hại về tài sản bước đầu xác định khoảng trên 500 triệu đồng.

Rất may khi vụ nổ xảy ra, ông Liên và 2 cháu nội nằm đệm và đắp chăn nên chỉ bị hất văng vào tường dẫn tới ngất do sức ép của vụ nổ và được người thân và hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Mặc dù vụ việc xảy ra trong những ngày Tết, nhưng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc và tìm ra được nghi phạm đặt mìn tại nhà Liên là ông Nguyễn Huy Xô (SN 1963, em trai ông này) và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tại cơ quan công an, bước đầu ông Xô khai nhận mình là người gây ra vụ nổ mìn vào nhà anh trai do có mâu thuẫn trước đó. Khoảng 2 giờ sáng ngày 9-2, nghi phạm Xô đã lén bắc thang trèo lên đặt khối thuốc nổ gồm 10 thỏi với trọng lượng 2 kg trước ban công ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Liên nhằm sát hại cả nhà.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về ngôi nhà ông Nguyễn Huy Liên tan hoang sau vụ nổ mìn được gia đình ghi lại:

Ông Nguyễn Huy Liên ngồi ở ngay vị trí chiếc giường mà ông và 2 đứa cháu nằm ngủ, sau đó bị mìn nổ hất tung nhưng may mắn thoát chết

Chiếc giường ông Nguyễn Huy Liên nằm ngủ cùng 2 đứa cháu bị hất tung về phía bàn thờ gia tiên. Gạch đá, kính cửa sổ vỡ và bụi tường gạch phủ khắp nơi

Bức tường sát giường vỡ tan, gạch đá, cửa sổ văng khắp căn phòng nơi ông Liên và 2 cháu nội đang ngủ

Cửa sổ và cửa đi ra ban công tầng 2 bật khỏi tường văng khắp nơi do sức ép quá lớn của khối thuốc nổ

Nền nhà trên tầng 2 cũng bị thủng 1 lỗ rất lớn trồi sắt thép sau vụ nổ

Cảnh đồ vật, gạch và vữa tường rơi từ tầng 2 xuống dưới tầng 1

Vụ nổ mìn xảy ra vào đêm khuya, khi 9 người trong gia đình ông Nguyễn Huy Liên đang ngủ, nhưng may mắn đều thoát chết

Tuấn Minh