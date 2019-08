Sáng 25-8, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đường dây khai thác, vận chuyển và tiêu thụ gỗ lậu với quy mô lớn trên địa bàn huyện Ea Kar.



Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều lực lượng khác địa bàn triệt phá đường dây gỗ lậu lớn

Trước đó, sau một thời gian dài theo dõi, chiều 18-8, đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột và Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp triệt phát đường dây khai thác gỗ lậu trên địa bàn xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk - thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Tại đây, lực lượng công an đã vây bắt 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ lớn và phát hiện 2 điểm tập kết gần bìa rừng với tổng khối lượng gỗ thu giữ được khoảng 100m3.

Từ quá trình trinh sát, nắm đường dây này trước đó, lực lượng công an đã kiểm tra 5 điểm tập kết gỗ lậu (3 nhà dân và 2 xưởng mộc) nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar. Tất cả số gỗ tập kết ở đây phần lớn là những tấm phản có kích thước rất lớn với tổng khối lượng trên 32m3. Bước đầu, chủ 5 điểm này khai nhận đã mua số gỗ trên từ 2 đầu nậu là ông Nguyễn Anh Dũng (xã Cư Yang) và ông Lê Văn Thắng (xã Ea Pal, huyện Ea Kar).

Bên cạnh đó, quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an còn phát hiện thêm trên 60 gốc cây lớn đã bị lâm tặc cưa hạ trên diện tích rừng 30 ha thuộc lâm phần của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar quản lý, với tổng khối lượng khoảng 200m3, nâng tổng khối lượng gỗ lậu thu giữ khoảng 330m3.

Những cây gỗ cổ thụ bị đốn hạ

Đại úy Văn Thiện Nguyên - Cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Buôn Ma Thuột, cho biết Công ty Lâm nghiệp Ea Kar đã để rừng bị phá rất nghiêm trọng trong một thời gian dài. Hiện nay, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động phản ánh, từ năm 2018 đến nay, rừng thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar liên tiếp bị tàn phá, trong đó có nhiều vụ phá rừng thể hiện sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của chủ rừng nhưng đến nay người đứng đầu vẫn chưa bị xử lý trách nhiệm.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được

Bãi tập kết gỗ lậu gần bìa rừng nhưng chủ rừng không hay biết?

Những cây gỗ cổ thụ bị tàn phá trong rừng của Công ty Lâm nghiệp Ea Kar

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ 5 điểm tập kết gỗ lậu trong nhà dân và xưởng cưa

Gỗ lậu được làm thành phẩm

Những tấm phản lớn

Gỗ lậu được che đậy tại 1 điểm tập kết

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện thêm 60 cây gỗ lậu bị đốn hạ trên diện tích 30ha