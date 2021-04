Sáng 15-4, phiên toà xét xử 19 bị cáo liên quan sai phạm tại dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) bước sang phần tranh tụng.



Là người đầu tiên, bị cáo Trần Trọng Mừng (nguyên tổng giám đốc TISCO) không tự bào chữa mà uỷ quyền cho luật sư bào chữa.

Trước đó, chiều 14-5, bị cáo Trần Trọng Mừng bị đại diện VKSND cáo buộc có vai trò chính trong vụ án, là người chỉ đạo và tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, VKSND đề nghị mức án 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Trần Trọng Mừng được áp giải tới phiên toà

Theo VKSND, lẽ ra khi biết Tập đoàn Khoa học công nghệ và Thương mại luyện kim Trung Quốc (MCC) vi phạm hợp đồng, bị cáo Mừng cần phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi tiền tạm ứng, báo cáo người có thẩm quyền để hủy đấu thầu, cho đấu thầu lại. Tuy nhiên, bị cáo lại chỉ đạo để đàm phán theo yêu cầu của MCC, ký văn bản đề nghị tăng chi phí hợp đồng.

VKSND còn cáo buộc ông Mừng giới thiệu và chấp thuận cho Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) làm nhà thầu phụ phần C. Do VINAINCON không đủ năng lực nên phần C đã dừng thi công, khiến dự án đến nay chưa hoàn thành.



Tại phiên toà sáng nay 15-4, bào chữa cho ông Mừng, luật sư Đinh Anh Tuấn cho rằng cần xem xét trách nhiệm của Bộ Công Thương khi giới thiệu VINAINCON làm nhà thầu phụ thi công phần C. Điều này được thể hiện qua lời khai của các bị cáo cho thấy một thứ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp ký văn bản giới thiệu VINAINCON và khẳng định đây là doanh nghiệp của bộ, có năng lực tốt.

Do đó, luật sư cho rằng tránh nhiệm chính trong việc giới thiệu nhà thầu không đủ năng lực phải thuộc về Bộ Công Thương, TISCO và Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) chỉ phải chịu trách nhiệm liên đới.

Luật sư Tuấn cho biết thêm khi biết MCC vi phạm hợp đồng, bị cáo Trần Trọng Mừng từng ký nhiều văn bản hối thúc nhà thầu Trung Quốc thực hiện dự án. Ngoài ra, bị cáo này còn ký văn bản gửi Bộ Công Thương và VNS, đề nghị chấm dứt hợp đồng với MCC, yêu cầu nhà thầu này trả lại tiền đặc cọc và bồi hoàn thiệt hại.

Trong quá trình thực hiện dự án, TISCO có ký hợp đồng với hãng luật Kenvil Chia của Singapore và được tư vấn rằng "không thể xem nhẹ việc chấm dứt hợp đồng và chỉ nên xem xét việc chấm dứt nếu không còn các sự lựa chọn nào khác". Do đó, bị cáo Mừng đã chọn việc tiếp tục hợp đồng với MCC dù nhà thầu có vi phạm, đồng thời thực hiện điều chỉnh giá phần C.

Luật sư còn nói việc phần C bị thay đổi hình thức từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá không phải do bị cáo Trần Trọng Mừng đưa ra. Thậm chí, bị cáo từng phản đổi việc này vì thay đổi theo đơn giá sẽ khiến dự án "đội giá", nhà thầu không tích cực làm việc…

Từ những quan điểm đã nêu, luật sư cho rằng ông Mừng chỉ có một phần trách nhiệm trong việc giới thiệu VINAINCON làm nhà thầu phụ, đề nghị tòa chuyển tội danh từ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí sang tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó tại phần thẩm vấn, trả lời HĐXX, đại diện Bộ Công Thương cho rằng văn bản của Bộ chỉ mang tính chất giới thiệu VINAINCON làm nhà thầu phụ, còn quyết định hay không là ở TISCO và VNS.