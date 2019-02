Vụ gian lận điểm thi THPT 2018: Khởi tố cựu trung tá Công an tỉnh Sơn La tiếp tay

16/02/2019 11:59

Ngày 16-2, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với trung tá Đỗ Khắc Hưng, cựu cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ (trước đây là PA83, nay là PA03) Công an tỉnh Sơn La, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.



Theo nguồn tin, qua quá trình mở rộng điều tra vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La, ông Hưng được xác định đã tiếp tay cho một số đối tượng để sửa chữa điểm cho bài thi.

Được biết, ông Đỗ Khắc Hưng trước đây là cán bộ Phòng PA83 được phân công tham gia công tác tổ chức thi THPT quốc gia tại tỉnh Sơn La. Tháng 9-2018, ông Hưng đã nghỉ hưu.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 31-7-2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga, Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Sở GD-ĐT tỉnh; Đặng Hữu Thủy, Hiệu Phó trường THPT Tô Hiệu, TP Sơn La; Cầm Thị Bun Sọn, Phó phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT; Lò Văn Huynh, Trưởng phòng khảo thí - quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La.

Ngày 22-8-2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nhàn, Phó phòng khảo thí - quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT Sơn La, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 BLHS.

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can: Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Lò Văn Huynh. Ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với: Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Nguyễn Thanh Nhàn... Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trần Xuân Yến, Cầm Thị Bun Sọn và Nguyễn Thanh Nhàn.

Ng. Hưởng