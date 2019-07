Ngày 26-7, một nguồn tin cho biết liên quan vụ nổ súng truy sát nhau ở Tiền Giang, hai đối tượng Lê Hoàng Tân (Tân "móp", 46 tuổi; ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Lê Hữu Tiến (22 tuổi, con trai Tân) đã đầu thú tại cơ quan công an và khai báo lý do gây ra vụ náo động ở tiệm cầm đồ (Báo Người Lao Động đã thông tin).



Tân cho biết gã bị băng nhóm giang hồ ở thị xã Cai Lậy truy sát trước đó. Ngay ngày Tân dẫn đàn em đi trả đũa thì vợ gã cũng bị vợ của "đại ca" nhóm giang hồ này chửi bới.

Theo Tân, chiều 14-7, vợ chồng chị Lê Thị Ngấm và Vũ Thanh Bình tổ chức sinh nhật cho con tại nhà hàng Mẫn Hoa Viên, thuộc phường 4, thị xã Cai Lậy; Tân và Tiến cũng đến dự. Sau tiệc, cha con Tân ra trước cửa nhà hàng và đánh một người tên Sang gây thương tích. Sau đó, một nhóm giang hồ khác do B. "điên" cầm đầu đánh Tiến bị thương. Việc này dẫn đến mâu thuẫn giữa anh Bình với cha con Tân - Tiến.

Xe chở bình gas đến tiệm cầm đồ truy sát

Trưa 19-7, vợ Tân đi làm tóc thì tiếp tục bị vợ của B. "điên" chưởi thậm tệ. Vì thế, Tiến dẫn đàn em đến tiệm cầm đồ Lê Thúy, bịt khẩu trang xông vào bắn nhiều phát súng nhưng không trúng ai.

Nhóm Tân tiếp tục ném 5 bình gas loại 12 kg cùng than nóng vào tiệm cầm đồ. Bình gas không phát nổ nên lúc này, khoảng 10 đối tượng bịt khẩu trang, cầm hung khí xông vào nhà đuổi chém làm một người bị thương, sau đó tiếp tục đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản.

Công an thị xã Cai Lậy và Công an tỉnh Tiền Giang đến khám nghiệm hiện trường thu giữ 3 vỏ đạn, 1 đầu đạn, 1 lưỡi dao bằng kim loại, 5 bình gas loại 12 kg... Công an khám xét nhà Tân và Tiến, thu giữ nhiều hung khí, trong đó có cả khẩu súng ngắn. Số vỏ đạn và đầu đạn mà công an thu giữ tại hiện trường là loại do súng ngắn quân dụng bắn ra.