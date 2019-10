Chiều 28-10, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên xét xử vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra trong lúc tranh chấp đất lâm nghiệp, từng gây xôn xao dư luận Đắk Lắk.



Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo cáo trạng, năm 2010, ông Nguyễn Duy Điển (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Phước) mua 9,5 ha đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) của ông Trương Quang Tuấn (ngụ huyện Ea Súp) với giá 314 triệu đồng bằng giấy viết tay. Từ khi mua đất đến năm 2015 không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, năm 2016 thì xảy ra tranh chấp giữa ông Điển và ông Đặng Văn Hà (tức Hà đen, SN 1971, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) và một số người khác. Ông Điển đã viết giấy tay giao đất cho bà Phạm Thị Phượng (SN 1973, ngụ xã Ea Bung, huyện Ea Súp) để trồng cây và nhờ bà Phượng trông giữ đất.

Ngày 5-12-2017, ông Nguyễn Văn Hoàng (SN 1989, con trai bà Phượng) đang san ủi đất thì ông Đặng Văn Sơn (SN 1997, con trai Hà đen) dùng dao chém gây thương tích 5%.

Đến sáng ngày 16-12-2017, nhóm của Hà đen vào cày xới trên diện tích 9,5ha mà bà Phượng đang canh tác. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khoảng 30 đến 40 người mang theo cuốc xẻng, gậy gộc đến khu đất. Khi nhóm bà Phượng cách khoảng 2-3m thì Đặng Công Hải (nhóm Hà Đen) cầm súng tự chế bắn 1 phát lên trời. Ngay lập tức, nhóm bà Phượng lao vào tấn công nhóm Hà đen khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố tổng cộng 8 bị can trong nhóm bà Phượng cùng về tội giết người và cố ý gây thương tích.

Trong cáo trạng cũng cho thấy trong ngày 16-12-2017, nhóm người của Hà Đen đi ngang qua giơ tay có ý khiêu khích và tiếp tục cày trên đất mình đang canh tác, bà Phượng đã gọi điện cho các ông Phạm Duy Tân (Trưởng Công an xã Ea Bung), Nguyễn Văn Phú (Phó trưởng Công an xã Ea Bung), Nguyễn Ngọc Luật (Phó chủ tịch UBND xã Ea Bung) và Lê Tiến Đạt (Trực ban Công an huyện Ea Súp) trình báo sự việc gia đình bà bị nhóm Hà đen đến cày đất của mình và đề nghị giải quyết. Sau khi tiếp nhận tin báo, ông Luật và ông Đạt đã chỉ đạo Công xã Ea Bung kiểm tra, xác minh tin báo, báo cáo để cho ý kiến chỉ đạo giải quyết. Do ông Tân đang bận đi công tác nên gọi điện chỉ đạo ông Phú phân công công an viên đến kiểm tra xác minh tin báo, báo cáo lãnh đạo cho ý kiến giải quyết. Khi ông Phú cùng một số công an viên tới thì sự việc đánh nhau đã xong.

Tại phiên tòa, bị cáo Phượng cho rằng khoảng 10 giờ cùng ngày, khi thấy nhóm của Hà đen vào giành đất thì bà đã điện thoại báo cho lực lượng chức năng nhưng không thấy ai vào. Khi người dân tập trung tại nhà bà để giúp bà bảo vệ tài sản, bà cũng đã khuyên mọi người bình tĩnh, ưu tiên giải quyết bằng lời, chỉ đánh lại khi bị đánh trước. "Bị cáo tuân thủ pháp luật khi thông báo cho lực lượng chức năng. Bị cáo không đánh 1 ai, không kích động người dân đánh người nên truy tố bị cáo tội giết người và cố ý gây thương tích là oan cho bị cáo" – bị cáo Phượng nói sau khi bị đề nghị tuyên phạt tổng hình phạt từ 25 đến 27 năm tù.

Luật sư Nguyễn Văn Năm, Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk (bào chữa cho một số bị cáo trong vụ án), cho rằng trước sự lộng hành của băng nhóm Hà đen, người dân chỉ biết trông chờ vào chính quyền nhằm bảo vệ tài sản của mình. Sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của cơ quan công quyền tại địa phương đã không triển khai ngay lực lượng ứng phó kịp thời khi nhận tin báo của bà Phượng. "Có thể thấy rằng nguyên nhân sâu xa của vụ án này chính là sự lộng hành của băng nhóm Hà đen, cộng với việc buông lỏng quản lý đất đai, việc tiếp nhận tin báo tội phạm của cơ quan công quyền hết sức chậm chạp và thiếu tinh thần trách nhiệm nên mới xảy ra vụ án" – luật sư Năm nêu quan điểm tại tòa.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần nghị án.