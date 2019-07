Trưa ngày 30-7, trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quyền (SN 1990, ngụ xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) về tội "Giết người", "Gây rối trật tự công cộng" và Hoàng Văn Năm (SN 1988, ngụ xã Hải Thượng) về tội "Gây rối trật tự công cộng".



Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 5 người thương vong

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng ra Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng: Trần Khắc Phú (SN 1993, ngụ xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia), Bùi Văn Liêm (SN 1986, ngụ Hải Hà, huyện Tĩnh Gia), Hồ Văn Cường (SN 1988, ngụ xã Hải Hà), Cao Quốc Khánh (SN 2000) và Lê Hữu Tài (SN 1999, cùng ngụ xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đây là nhóm thanh niên đã gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 28-7, trên địa bàn 2 xã Hải Hà và Hải Thượng (trong Khu kinh tế Nghi Sơn), huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, khiến 5 người thương vong.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 19 giờ 30 đến 20 giờ ngày 28-7, trên địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hải Hà và Hải Thượng (nằm trong Khu kinh tế Nghi Sơn) đã xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 nhóm thanh niên.

Thời điểm trên, nhiều người dân địa phương hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng khoảng 20-25 thanh niên bịt mặt, cầm theo nhiều dao kiếm, mã tấu, tuýp sắt... đuổi chém nhau loạn xạ từ xã Hải Hà chạy sang thôn Liên Trung, xã Hải Thượng. Màn rượt đuổi chém nhau kinh hoàng chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của lực lượng công an.

Hậu quả, có 5 người bị chém trọng thương, trong đó có nạn nhân Lê Duy T. (SN 1989; ngụ xã Hải Thượng) bị chém nhiều nhát vào đầu, cổ, cằm... bị thượng rất nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.