Chiều 19-11, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thất thoát 1.338 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đại Tín (Trustbank), đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Trustbank, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Mỹ) 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với những bản án trước đó, bị cáo này thi hành hình phạt 30 năm tù.

Cùng tội danh trên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (cựu kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù.

Người thừa hành quyền công tố đề nghị khung hình phạt từ 2-7 năm tù đối với các bị cáo: Lâm Kim Dũng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam- Chi nhánh Lam Giang, phụ trách Phòng ngân quỹ Trustbank), Phạm Hồng Hảo (cựu nhân viên Trustbank).



Các bị cáo hầu tòa

Trong vụ án này, VKS xác định bà Phấn giữ vai trò chủ mưu. Những bị cáo khác chỉ làm công ăn lương, làm theo chỉ đạo. Cơ quan công tố xác định bị cáo Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Trustbank hơn 1.338 tỉ đồng.



Bị cáo Hứa Thị Phấn (đang điều trị ở bệnh viện) bị đề nghị 20 năm tù

Bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc giữ gần 85% vốn điều lệ Trustbank để nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động với mục đích chiếm đoạt tiền gửi do ngân hàng huy động từ khách hàng. Bà ta trực tiếp chỉ đạo làm các thủ tục đầu tư trái pháp luật gần 1.040 tỉ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty (Công ty CP Phú Mỹ, Công ty CP Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ) làm chủ đầu tư. Những doanh nghiệp này đều do đại gia Hứa Thị Phấn lập ra. Sau đó, bà ta chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Bà Hứa Thị Phấn cũng chỉ đạo bà Bùi Thị Kim Loan và một số người mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản tại TP HCM và tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua 4 tài sản với tổng giá trị hơn 661 tỉ đồng, qua đó chiếm đoạt hơn 437 tỉ đồng.

Về xử lý tài sản trong vụ án, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục kê biên 114 bất động sản nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của ông Phạm Công Danh đối với ngân hàng theo các bản án đã xét xử trước đó.

Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra kê biên 114 bất động sản từ ngày 13-2-2017, giao Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Xây dựng Việt Nam (đang là nguyên đơn dân sự trong vụ án này) quản lý.



Ngày mai, phiên tòa tạm nghỉ. HĐXX thông báo tiếp tục xét xử vào ngày 21-11.