Sáng 23-9, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng nóng Phòng CSHS - Công an TP Đà Nẵng, có thành tích trong vụ phá án người Trung Quốc dụ dỗ trẻ em đóng "phim người lớn" vừa qua.

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP cho biết lực lượng công an đã theo dõi vụ án trên trong thời gian khá lâu tại địa chỉ số 31, Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau theo dõi, công an đã tìm được các cô gái bị hại để vận động họ tố cáo. "Lực lượng công an đã động viên thậm chí cam kết với cả gia đình họ để đảm bảo về thông tin. Sau đó, được lệnh của Giám đốc Công an TP, tối 14-9, chúng tôi đã ập vào căn nhà trên, giữ tất cả mọi người bên trong cùng thiết bị, cách ly những người Trung Quốc" - Đại tá Mưu trình bày.

Theo Đại tá Trần Mưu, khi đưa về trụ sở, 5 người Trung Quốc trên vẫn ngoan cố, quanh co và chối tội. Công an phải mất rất nhiều thời gian, đặc biệt là phải có phiên dịch nên khó khăn trong công tác lấy lời khai của những người này. Với chứng cứ mà lực lượng công an thu thập được, 5 người Trung Quốc trên đã phải cúi đầu nhận tội và khai báo vụ việc.

Các thiết bị để nhóm người Trung Quốc thực hiện cảnh quay đồi trụy lên mạng xã hội của Trung Quốc

Ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, trước sự phát triển của khách du lịch kéo theo những hệ lụy trong đó có cả tội phạm người nước ngoài. Hiện TP Đà Nẵng đang chú trọng đến vấn đề này và tập trung lực lượng để ngăn chặn loại tội phạm này. "Không chấp nhận thành phố mở cửa về kinh tế mà lại có những hành vi phản cảm như thế" - Ông Thơ khẳng định. Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ biểu dương lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng và thưởng nóng đội phá án 30 triệu đồng.

Sáng cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng gồm:Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1996), Lưu Tiểu Duy (SN 1998), 1 nữ phiên dịch người Việt Nam là Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện tạm giữ hình sự đối với 6 nghi an trên để làm rõ hành vi thuê các cô gái trẻ trong đó có cả trẻ em tham gia vào đường dây sản xuất "phim người lớn" tại Đà Nẵng.



Theo cơ quan công an, 5 người Trung Quốc trên đã thuê Sen phiên dịch và đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng tại 31 Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau đó, Sen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình với quảng bá "làm việc nhẹ lương cao".

Khi "con mồi" tìm đến, Sen yêu cầu gửi hình ảnh và hẹn gặp để trao đổi về vấn đề đóng phim nhạy cảm nhằm đăng trực tiếp lên các trang mạng xã hội Trung Quốc để kích thích người xem và thu tiền.Thù lao cho mỗi lần quay cảnh kích dục trong khoảng 6 giờ là 700 ngàn đồng, cảnh có quan hệ tình dục là 1 triệu đồng.