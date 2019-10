Ngày 29-10, tại cuộc họp báo quý III do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, đại diện Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về một số vụ án liên quan đến người nước ngoài xảy ra tại địa bàn trong thời gian qua.



Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng cho hay, đầu năm 2019, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo thành lập 2 chuyên đề về công tác theo dõi, nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm là người nước ngoài trên địa bàn TP.

Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng thông tin về tình hình tội phạm người nước ngoài tại buổi họp báo sáng 29-10

Từ đó, Công an TP Đà Nẵng đã phá thành công 2 vụ án. Vụ thứ nhất, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ và khởi tố 5 người Trung Quốc cùng 1 phiên dịch người Việt về hành vi giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với vụ án này, Thượng tá Hải cho hay hiện cơ quan công an đang xác minh xem các đối tượng trên có thêm đồng phạm hay không. Ngoài ra, cơ quan công an còn đang điều tra thêm về việc có hay không hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng.

Vụ án thứ 2, là từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7-2019, TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ đục két sắt ở các doanh nghiệp để trộm tài sản. Đến 16-10, Công an TP Đà Nẵng đã phá án, bắt 2 đối tượng người Trung Quốc và nghi ngờ có 4 đối tượng khác tham gia thực hiện vụ án. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 23-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 6 đối tượng gồm:Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1996), Lưu Tiểu Duy (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc), 1 nữ phiên dịch người Việt Nam là Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

6 đối tượng gồm 5 người Trung Quốc và 1 nữ phiên dịch người Việt Nam bị Công an Đà Nẵng khởi tố trong đường dây sản xuất "phim người lớn"

Theo cơ quan công an, 5 người Trung Quốc trên đã thuê Sen phiên dịch và đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng tại 31 Lê Minh Trung, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Sau đó, Sen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình với quảng bá "làm việc nhẹ lương cao".

Khi "con mồi" tìm đến, Sen yêu cầu gửi hình ảnh và hẹn gặp để trao đổi về vấn đề đóng phim nhạy cảm nhằm đăng trực tiếp lên các trang mạng xã hội Trung Quốc để kích thích người xem và thu tiền.Thù lao cho mỗi lần quay cảnh kích dục trong khoảng 6 giờ là 700 ngàn đồng, cảnh có quan hệ tình dục là 1 triệu đồng.

Vụ việc thứ 2, từ ngày 20-6 đến 22-7, trên địa bàn TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ trộm với cùng một chiêu thức tại các trụ sở doanh nghiệp, kẻ trộm đục két sắt để lấy tài sản. Tổng số tiền bị kẻ trộm lấy đi là hơn 1,5 tỉ đồng. Qua điều tra, ban chuyên án Công an TP Đà Nẵng xác định được nhóm 6 người nước ngoài nằm trong vòng nghi vấn. Những người này nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng bằng nhiều đường khác nhau rồi thuê khách sạn lưu trú.

Tinh vi hơn, nhóm này mang dụng cụ hành nghề cất giấu tại một hang đá trên đỉnh đèo Hải Vân. Trưa 16-10, sau thời gian theo dõi, lực lượng công an đã bắt Ban Wei Bing (SN 1981), Ban Shan Ke (SN 1975, cùng quốc tịch Trung Quốc) khi đang di chuyển trên đèo Hải Vân để rời Đà Nẵng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận gây ra 5 vụ trộm nêu trên. Ban Wei Bing là kẻ cầm đầu, đã có 2 tiền án vào năm 2012 và năm 2015 tại tòa án ở nước ngoài.